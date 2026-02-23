Posljednjeplasirani Osijek smijenio Željka Sopića!

Nakon manje od četiri mjeseca i samo 13 utakmica, Željko Sopić više nije trener NK Osijeka, kako saznaju Sportske novosti. Suradnja koja je započela s ambicijom stabilizacije i rezultatskog iskoraka završila je prije nego što je uhvatila pravi zamah.

Sopić je u Osijek stigao s reputacijom trenera koji je preporodio Goricu te sezonu ranije s Rijekom ozbiljno konkurirao za naslov prvaka. No u Gradu na Dravi taj kontinuitet nije uspio prenijeti.

U prvenstvu je Osijek pod njegovim vodstvom ostvario tek jednu pobjedu u 13 kola, uz pet remija i sedam poraza, s gol-razlikom 8:20. Jedini trijumf bio je protiv Rijeke, kluba koji je Sopić prethodno vodio. U Kupu je momčad zaustavljena već u osmini finala, gdje je bolji bio NK Varaždin.

Poraz 0:2 od Hajduka na Opus Areni dodatno je produbio krizu. Osijek se trenutno nalazi na posljednjem mjestu ljestvice s 17 bodova, tri manje od Vukovara, a momčad ne pokazuje vidljiv napredak ni u igri ni u rezultatu.

Uz to, Sopićev mandat obilježile su i promjene u klupskoj strukturi te stalna rezultatska nestabilnost, što je dodatno otežalo situaciju.

Klub sada mora reagirati bez odgađanja. U sljedećem kolu Osijek očekuje susret s Vukovarom, ovosezonskim rivalom za opstanak u ligi, a pitanje novog trenera postalo je prioritet.

Kako smo vam nedavno prenijeli, najozbiljniji kandidati su Zoran Zekić i Dino Skender. Uprava navodno razmatra obje opcije, a odluka bi mogla biti donesena vrlo brzo.

