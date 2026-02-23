Sopić otkrio kako je prošao razgovor s predsjednicom Osijeka: 'To sam joj rekao'

Željko Sopić više nije trener NK Osijeka. Nakon manje od četiri mjeseca i samo 13 utakmica Sopić odlazi s Pampasa, a klub nastavlja borbu za ostanak u HNL-u.

Suradnja koja je započela s ambicijom stabilizacije i rezultatskog iskoraka završila je puno ranije no što je to bilo očekivano, a nekakav spominjani uzlet nikada nije ni uzeo maha.

"Razgovarali smo u četiri oka, razgovor je bio više nego korektan. Nismo pričali o uvjetima jer je to definirano ugovorom već o aktualnoj situaciji. Rekao sam joj da sam u ovoj priči najmanje bitan ja, da je najvažnija stvar da klub što prije ozdravi. Oni koji me poznaju, znat će o čemu pričam. Od sveg srca želim Osijeku sve najbolje, da se izbore za ostanak u ligi i krenu putem ozdravljenja. Ovo je takav posao... Dao sam sve od sebe, ali nekada ne ide", otkrio je Sopić za Germanijak kako je prošao razgovor s predsjednicom kluba, Alexandrom Vegh.

Sopićev mandat obilježile su i promjene u klupskoj strukturi što je svakako dodatno otežalo situaciju.

U prvenstvu je Osijek pod njegovim vodstvom ostvario tek jednu pobjedu u 13 kola, uz pet remija i sedam poraza, s gol-razlikom 8:20. Jedini trijumf bio je protiv Rijeke, kluba koji je Sopić prethodno vodio. U Kupu je momčad zaustavljena već u osmini finala, gdje je bolji bio Varaždin.

