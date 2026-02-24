Godinama je uvjeravali da je kvržica na trbuhu bezopasna: 'Svaki dan kao da mi je posljednji'

Melissi Fellows trebalo je cijelo desetljeće da uvjeri liječnike da bolnu masnu izraslinu na njezinom trbuhu shvate ozbiljno. Kada su to napokon učinili, rekli su joj da se radi o rijetkom karcinomu koji će je na kraju ubiti. Majka troje djece iz Hulla u Istočnom Yorkshireu prvi put se požalila na kvržicu još 2009. godine, no rečeno joj je da je riječ o bezopasnoj masnoj nakupini zvanoj lipom. Unatoč tome što je kvržica rasla i uzrokovala joj ekstremne bolove, nije adekvatno pregledana sve do 2019. godine, kada je već bilo prekasno.

Počelo je s malom kvržicom na trbuhu

"Imala sam sićušnu kvržicu s lijeve strane trbuha koju ste mogli primijetiti samo kad bih legla", prisjetila se Melissa. "Otišla sam liječniku obiteljske medicine kako bih potvrdila trudnoću i usput provjerila kvržicu. Liječnik ju je pregledao i rekao mi da nije pričvršćena ni za što te da su takve pojave prilično česte. Rekao je da je to kozmetički problem i da se nemam zašto brinuti."

Međutim, kako su godine prolazile, kvržica je postajala sve veća, dok na kraju nije dosegla težinu od gotovo 19 kilograma i postala "veličine malog djeteta". Melissa je prvi put primijetila da je kvržica narasla još 2011. godine te se vratila liječniku, koji ju je uputio na pregled, no termin nikada nije dobila. Tijekom njezine sljedeće dvije trudnoće, liječnici, medicinske sestre i primalje uvjeravali su je da ima lipom, odnosno nakupinu masnog tkiva. Godine 2017. počela je trpjeti "užasne" bolove i primijetila je da kvržica raste alarmantnom brzinom. Iako je poslana na hitan ultrazvuk, ponovno joj je rečeno da je izraslina bezopasna.

"Bilo je kao da nosim malo dijete na boku"

Do 2019. godine, kako kaže Melissa, izraslina je bila toliko velika da se jedva penjala stepenicama i obavljala svakodnevne zadatke. "Morala sam nositi široku odjeću da je prikrijem, ali na kraju ni to nije pomagalo i ljudi bi zurili u mene. Postala sam vrlo nesigurna i uglavnom sam ostajala kod kuće. Svaki medicinski stručnjak rekao mi je da je to kozmetički problem i da je bezopasno, i ja sam im vjerovala", ispričala je.

Razmišljala je o privatnom uklanjanju, što bi je koštalo oko 12.000 eura, pa je na kraju pomislila da će jednostavno morati naučiti živjeti s tim. "Moje mentalno zdravlje je jako patilo. Uvijek sam bila prilično vitka i teška oko 63 kilograma, ali ova kvržica bila je kao da stalno nosim odraslo malo dijete na boku. Jednostavno sam znala da to nije normalno i da nešto ozbiljno nije u redu", dodala je.

Konačna dijagnoza i borba za život

Nakon što su bolovi postali neizdrživi, upućena je plastičnom kirurgu koji je odmah naručio pretrage i biopsiju tumora oblika ragbijaške lopte. CT i MRI snimke te biopsija potvrdili su njezine najgore strahove, nakon čega je hitno prebačena specijalistu u Opću bolnicu u Leedsu. Dijagnosticiran joj je liposarkom, rijetka vrsta raka koja se razvija u masnim stanicama.

Što je liposarkom?

Liposarkom je rijedak karcinom koji se razvija u masnom tkivu, obično u mišićima ruku, nogu ili trbuha. Iako najčešće pogađa osobe u dobi od 40 do 60 godina, može se pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi. Simptomi su često nejasni i lako se mogu zamijeniti sa svakodnevnim tegobama poput probavnih smetnji, stresa i umora, što dovodi do značajnih kašnjenja u dijagnozi. S druge strane, lipom, za koji su liječnici prvotno mislili da Melissa ima, je nekancerozna izraslina uzrokovana prekomjernim rastom masnih stanica. Obično je mekan na dodir i u većini slučajeva ne zahtijeva uklanjanje, osim ako ne uzrokuje bol ili estetske probleme.

U lipnju 2019. godine kirurzi su Melissi uklonili tumor dimenzija 30x30 centimetara, za koji su rekli da je "jedan od najvećih" koje su ikada vidjeli. Sljedećih šest mjeseci provela je na iscrpljujućoj kemoterapiji, no rak se proširio i rečeno joj je da je terminalan. "Moj svijet se srušio, ali barem sam osjetila da mi napokon vjeruju. Kada sam konačno dobila dijagnozu, bilo je to čudno olakšanje, ali tada mi je rečeno da se rak već proširio", kazala je. Unatoč još sedam operacija, dobila je poražavajuću vijest.

Pravna bitka i poziv na promjenu

Melissa i njezin suprug Adam pokrenuli su pravni postupak protiv sustava javnog zdravstva te su ove godine primili šesteroznamenkastu odštetu od zaklade Hull University Teaching Hospitals NHS Trust, o čemu je izvijestio i Daily Mail. Zaklada je priznala da je Melissa mogla biti izliječena da je dobila odgovarajuću skrb kada se prvi put požalila na kvržicu. Sada se bori za donošenje "Melissinog zakona", koji bi obvezao liječnike obiteljske medicine da pacijente s bilo kakvim abnormalnim kvržicama šalju na detaljne pretrage.

"Živim s tempiranom bombom i svaki dan dočekujem kao da mi je posljednji. S troje djece, srce mi se slama. Moja poruka drugima bila bi da ne dopuste liječnicima da odbace vaše brige zbog kvržica, pogotovo ako one nastave rasti kao moja. Da su me poslali na CT ili biopsiju bilo kada od 2009. naovamo, ne bih bila u ovoj užasnoj situaciji", poručila je Melissa. Osjeća se iznevjereno od strane desetaka liječnika i medicinskih sestara s kojima se susrela, zaključivši s bolnom neizvjesnošću: "Ne znam hoće li mi ovo biti posljednji Majčin dan."

