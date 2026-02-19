Teška bolest prikovala je za krevet: 'Bilo je loše i bojala sam se osude. Dogodilo se suprotno'

Mnogima je održavanje čistoće doma velik izazov, a ta borba postaje gotovo nemoguća kada se u nju upletu i zdravstveni problemi. Jedna je žena na internetu podijelila svoju priču o tome kako nakon teške dijagnoze više nije mogla čistiti svoj dom te kako je na kraju ipak uspjela prevladati taj problem.

Borba s bolešću i kaosom u kući

Pišući na Redditu, žena je objasnila kako joj je prošle godine dijagnosticiran lupus, autoimuna bolest, zbog koje je posljednjih šest mjeseci provela na kemoterapiji. Liječenje ju je, kako kaže, "potpuno shrvalo do te mjere da većinu dana provodim u krevetu".

"Moja kuća se raspala", napisala je. "Bilo je zaista loše. Sve što biste pogledali bilo je prljavo, masno i neuredno. Nije bilo čistih tanjura za jelo, smeće se gomilalo, a prostora za kuhanje nije bilo. Sve se jednostavno nakupilo dok sam ležala u krevetu s posudom za povraćanje."

Opisala je i osjećaj nemoći s kojim se suočavala. "Boljim danima, kada bih uspjela sići na donji kat, samo bih ušla u kuhinju i odmah izašla u očaju, misleći si odakle uopće početi? Čak sam odbila posjet medicinske sestre koja mi je trebala donijeti nove lijekove jer me bilo toliko sram. U danima kada bih i imala nešto energije, noge me ne bi služile i jedva bih mogla stajati."

Neočekivana pomoć promijenila je sve

U nastavku je ispričala kako joj je bivši partner ponudio platiti čistačicu te je organizirao dolazak "jedne divne gospođe" koja je provela šest sati čisteći njezin dom. "Dovela je i kćer, a čak su ostale i dodatnih sat i pol kako bi besplatno završile posao", podijelila je.

Njezin najveći strah bio je osuda, no dočekalo ju je nešto sasvim suprotno. "Bila je tako, tako draga. Jako sam se bojala da će me osuđivati, ali nisam mogla biti više u krivu. Snažno me zagrlila i poslala natrag u krevet", napisala je.

Više od čistog doma

Žena je opisala olakšanje koje je osjetila kao "nevjerojatno", dodajući: "Osjećam kao da ponovno mogu disati! Moja kuća je preobražena, bila sam apsolutno zapanjena. Sve izgleda kao novo, nema nereda, sve je blistavo i organizirano."

Prema njezinim riječima čistačica je učinila i više od očekivanog. "Čak mi je preuredila ormariće kako bih mogla dohvatiti tanjure ako nisam stabilna na nogama i pronašla je lijepu stolicu za kut kuhinje kako bih se mogla odmoriti dok kuham. Jutros sam se probudila bez osjećaja krivnje što ležim u krevetu dok bih trebala čistiti. Dala mi je novi početak kako bih mogla svaki dan pomalo raditi i održavati red."

Na kraju je poručila: "Samo sam htjela ovo podijeliti sa svima koji se dvoume zatražiti pomoć, nije tako strašno kao što mislite!" U kasnijem je komentaru dodala kako će joj čistačica sada dolaziti svaki drugi tjedan na otprilike sat vremena, ali i ranije ako bude potrebno.

'Nije sramota tražiti pomoć'

Njezina priča izazvala je brojne reakcije i riječi podrške. Jedna korisnica je napisala: "Znam kako se osjećaš. Imam multiplu sklerozu i prošli tjedan sam imala operaciju uklanjanja karcinoma. Već dva tjedna nisam ni pogledala kako mi kuća izgleda. Sama pomisao na prašinu me uzrujava. Nadam se da ću i ja uskoro pronaći nekoga da mi pomogne."

Lupus je dugotrajna autoimuna bolest koja uzrokuje niz simptoma, uključujući bolove u zglobovima i mišićima te ekstremni umor. U najtežim slučajevima može uzrokovati ozbiljna oštećenja srca, mozga, pluća ili bubrega. Uzroci nisu u potpunosti razjašnjeni, no češći je kod žena, kao i kod osoba afričkog, karipskog, azijskog ili kineskog podrijetla. Liječenje uključuje protuupalne lijekove, kao i steroidne tablete, injekcije i kreme.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Elegancija u jednostavnosti: Recept za francuski kolač od jabuka s kremom od vanilije