Ovo su najbolje europske zemlje za život u mirovini: Pogledajte na kojem mjestu je Hrvatska

Ovo su najbolje europske zemlje za život u mirovini: Pogledajte na kojem mjestu je Hrvatska
Foto: Shutterstock
Kada dolazi vrijeme za uživanje u zasluženom odmoru i mirnijem životu, mnogi razmišljaju o promjeni okoline. Pri odabiru idealnog mjesta za zlatne godine važno je uzeti u obzir troškove života, dostupnost zdravstvene skrbi, cijene nekretnina, uvjete viza, klimatske uvjete te jednostavnost prilagodbe novoj sredini. International Living je izdvojio ovih deset europskih zemalja kao najboljima za umirovljenike.
Za sve koji razmišljaju o zlatnim godinama i životu u inozemstvu, izbor prave destinacije ključan je za udoban i ispunjen život.

Prema International Living ovih deset europskih zemalja proglašene su najboljima za osobe koje se žele skrasiti na nekoj mirnijoj destinaciji nakon radnog vijeka. Na vrhu ljestvice su Grčka, Portugal i Italija, a u galeriji doznajte na kojem se mjestu smjestila Hrvatska. 

5.12.2025.
15:40
Magazin.hr
Shutterstock
Umirovljenici Hrvatska Europske Zemlje Destinacija
