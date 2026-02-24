'Balkanska frka' uoči Eurosonga? 'Jugoslavija' podijelila regiju, oglasila se favoritkinja: 'To je san'

Eurosong ili Pjesma Eurovizije, zamišljen kao zabavni spektakl, opet baca duge političke sjene, piše njemački list Frankfurter Rundschau u tekstu o "beskrajnim natjecanjima na kojima zlatna grla pjevuše" kako bi bila odabrana pjesma za glavno natjecanje u Beču u svibnju, navodi Deutsche Welle (DW).

"Na Balkanu se uoči prvog srpskog polufinala ovog utorka (24.2.) za prekogranične kontroverze, ili čak svađe, pobrinula jedna od favoritkinja, pjevačica Zejna Murkić sa svojom odom 'Jugoslavija

'“, piše beogradski dopisnik lista Tomas Roser.

On podsjeća da se, zbog ove pjesme, početkom mjeseca na mreži X oglasio nalog "Eurovision Kosovo", predbacujući Srbiji da "ne može razdvojiti politiku od Eurovizije".

Balkanska frka?x

Na tom nalogu se tvrdi da pjesma "glorificira" Jugoslaviju i da ju Europska radiodifuzijska unija neće uvažiti ako ju Beograd pošalje na natjecanje.

Frankfurter Rundschau piše da Kosovo uopće nije član Europske radiodifuzijske unije i da nije jasno tko se krije iza naloga "Eurovision Kosovo". A ipak je poruka izazvala pažnju u Srbiji i drugim bivšim jugoslavenskim republikama.

List se pita prijeti li Eurosongu još i "balkanska svađa“ nakon kontroverzi oko nastupa Izraela.

U tekstu se nadalje prenosi da sama Zejna (39) uvjerava kako pjesma nema ništa s politikom. U Srbiji, piše list, ona je na glasu kao aktivistica za prava Roma i žena, poznata je i kao kuma beogradske Parade ponosa, a podržava i studentske prosvjede.

"Jugoslavija je metafora i Jugoslavija je san. Moja pjesma govori o ljubavi, ljudima, jedinstvu i nadi", rekla je pjevačica. U tekstu pjesme, opisuje njemački list, Zejna hvali moral, integritet, obitelj i zemlju kao stvari "koje novac ne može uništiti".

Neprestane rasprave o Jugoslaviji

Frankfurter Rundschau slabije upućene čitatelje podsjeća da je Jugoslavija postojala kao kraljevina i socijalistička federacija – koja se raspala u krvavom ratu – te je na kraju postala unija Srbije i Crne Gore.

"U ocjeni Jugoslavije se do danas razilaze mišljenja u svih sedam država-potomaka", piše Roser u članku. Kako navodi, kritičari zamjeraju vodstvu nekadašnje Jugoslavije autoritarnost i podjarmljivanje naroda. "Neki stariji ljudi podsjećaju pak na relativno bezbrižan zajednički život u multietničkoj zemlji bez granica“, piše njemački list.

I navodi da se često manjine u Jugoslaviji vide kao model za više tolerancije i manje nacionalizma. Zejnina pjesma "Jugoslavija", dodaje se, može biti predmet provjere Europske radiodifuzijske unije samo ako zbilja bude odabrana za finalno natjecanje.

Ali kritika s Kosova je, piše, znatno povećala njezine izglede – "Jugoslavija" ima najviše pregleda na YouTubeu od svih kandidata, zaključuje DW.

