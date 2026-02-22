Hoće li poslušati savjet Baby Lasagne? Lelek tjedan dana nakon pobjede: 'Nismo još došle k sebi'

Pobjednice ovogodišnje Dore, članice grupe Lelek, još uvijek su pod dojmom velikog uspjeha koji ih vodi na eurovizijsku pozornicu u Beč. Tjedan dana nakon što su pjesmom "Andromeda" osvojile srca publike i žirija, Korina Olivia Rogić i Inka Večerina Perušić gostovale su u RTL-ovoj glazbenoj emisiji Top.hr gdje su s voditeljicom Idom Hamer podijelile svoje osjećaje, planove i otkrile kako se nose s iznenadnom medijskom pažnjom.

"Pucamo od sreće, dojmovi će se slegnuti tek nakon Eurosonga"

Emocije nakon pobjedničke večeri i dalje su nevjerojatno snažne, a djevojke iz grupe Lelek priznaju da im se sve čini kao da se dogodilo jučer. "Nismo još došle k sebi, ali dolazimo", rekle su kroz smijeh, dodajući kako će se dojmovi vjerojatno slegnuti tek nakon što cijela eurovizijska avantura završi. Podrška publike te večeri ostavila je na njih neizbrisiv trag.

Foto: RTL

"Svaki put kad se prisjetimo te večeri i koliko nas je publika lijepo dočekala i nagradila nakon naše izvedbe, stvarno pucamo od sreće i ne može nam biti više drago", istaknula je Korina. Upravo taj osjećaj zajedništva i pozitivne energije koju su primile daje im snagu za sve izazove koji slijede. Poruka njihove pjesme o pravu na pripadnost i vlastiti identitet očito je rezonirala s mnogima, a cilj im je tu istu emociju, unatoč jezičnoj barijeri, prenijeti i međunarodnoj publici.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Od kritika se brane pozitivom, a od savjeta - menadžerom

S velikom popularnošću neizbježno dolaze i brojni komentari, kako oni puni podrške, tako i oni kritični. Ipak, članice Leleka odlučile su svu svoju energiju usmjeriti na pozitivne reakcije koje svakodnevno pristižu.

"Jako je puno pozitivnih komentara i jako je puno poruka koje svakodnevno dobivamo, tako da kad se stavi fokus na to, zaista nije teško", objasnila je Inka, dodajući kako ih posebno vesele poruke ljudi kojima je njihova pjesma dala snagu.

Zanimljivo je da su se našle i u središtu rasprava zbog sličnosti imena s ukrajinskim predstavnikom, koji također nosi naziv "Lele". No, djevojke to ne vide kao problem. "Možda neki njihovi glasovi slučajno odu nama, a možda naši odu njihovima", našalile su se, ističući kako su obje pjesme autentične i imaju jasan identitet.

Osim komentara, tu su i brojni savjeti sa svih strana, a na jedan takav, onaj Baby Lasagne da "ne slušaju previše savjeta", samo su se nasmijale. Srećom, imaju snažan tim koji ih štiti.

"Držimo se nas pet s našim timom u nekom svom balonu. Imamo veliku sreću što naš menadžer Tomislav Rus prima najveći dio tih savjeta i komentara, a nas prilično štedi", otkrile su.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pripreme za Beč i samo jedna želja

Sljedeća tri mjeseca bit će ispunjena intenzivnim radom. Djevojke najavljuju promjene u scenskom nastupu u odnosu na onaj s Dore te su im vokalne vježbe apsolutni prioritet. Svjesne su odgovornosti koju nosi predstavljanje vlastite zemlje. "Dobile smo ogromnu privilegiju predstavljati našu državu na Eurosongu, tako da stvarno dajemo sve od sebe da onda to izgleda onako kako treba izgledati", poručile su. Prognozama na kladionicama se ne zamaraju, svjesne da će se prava slika vidjeti tek nakon nastupa.

Na kraju, njihove su želje skromne, ali jasne.

"Prvo da uđemo u finale, to bi bilo jako lijepo", rekle su gotovo uglas. Uz to, najvažnije im je da publika bude zadovoljna njihovom izvedbom i da ovo jedinstveno iskustvo obogati njih kao grupu, ali i da dostojno predstave Hrvatsku na velikoj pozornici. Sudeći po njihovoj energiji i predanosti, na dobrom su putu da u tome i uspiju.

