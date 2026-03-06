Ministar Habijan pokrenuo izvanredni inspekcijski nadzor na Općinskom sudu u Zadru

Ministar pravosuđa Damir Habijan pokrenuo je izvanredni inspekcijski nadzor na Općinskom sudu u Zadru nakon sudačkih prijava da je predsjednica suda Marija Knez, izmjenama rasporeda poslova, dovela u pitanje pravilnost i zakonitost vođenja sudske uprave.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u priopćenju u petak navodi da je pravosudna inspekcija zaprimila predstavke zadarskih općinskih sudaca u povodu donošenja prijedloga I. izmjene Godišnjeg rasporeda poslova od 20. veljače 2026.

U predstavkama stoji da je predsjednica suda Marija Knez izmjenom i dopunom ranijeg rasporeda dovela u pitanje pravilnost i zakonitost vođenja sudske uprave.

"Nadalje se u predstavkama navodi da je od trenutka objave I. Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova 17 sudaca moralo prestati sa radom na svim predmetima u dosadašnjem zaduženju, a radi se približno o 6000 predmeta. Uz to, upitno je što će biti sa svim ranije zakazanim ročištima u tim sudskim predmetima”, ističu u priopćenju.

"S obzirom na sve navedeno u predstavkama ministar Damir Habijan odlučio je pokrenuti izvanredni inspekcijski nadzor Pravosudne inspekcije kako bi se utvrdilo obavljaju li se poslovi sudske uprave na tom sudu zakonito", zaključuje ministarstvo.

Ozbiljno upozorenje

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) ranije je ustvrdila da premještanje većeg broja sudaca bez njihove suglasnosti te bez jasnih i provjerljivih kriterija, predstavlja ozbiljno upozorenje za sudsku neovisnost.

"Kolektivni premještaji, osobito u kontekstu profesionalnih neslaganja ili osjetljivih predmeta, mogu ostaviti dojam institucionalne odmazde ili zastrašivanja. Takva percepcija sama po sebi šteti povjerenju građana u nepristranost sudova", naveli su u sudačkoj udruzi.

Suci Općinskog suda u Zadru prozvali su predsjednicu Mariju Knez upozoravajući da su iskusni suci degradirani na niža radna mjesta, dok su novopečeni suci, bez iskustva, postavljeni na rukovodeća mjesta unutar sudske uprave.

Pritom smatraju da se radi o osveti prema sucima koji se nisu slagali s načinom rada suspendiranog predsjednika suda Marija Pešića kojega je u kolovozu 2025. Uskok optužio zbog zlouporabe korištenja službenog automobila.

