NOVA RUKA /

Zurovec otkrio zašto je ušao u Plenkovićevu većinu: Pazite kakvu fotografiju je objavio

Dario Zurovec i službeno je dio vladajuće većine, nakon što se većini ranije pridružila i bivša SDP-ovka Boška Ban.

Gradonačelnik Svete Nedelje podršku premijeru Andreju Plenkoviću pravda dogovorom o projektima i tako se vraća u okrilje bivše stranke

Otkrio glavni motiv 

A glavni je motiv kaže izgradnje željezničke pruge i povezivanja Svete Nedelje sa Zagrebom i ostatkom prstena. Pa je promijenio i profilnu sliku na Facebooku.

Odmah je izazvao reakciju oporbe koja vladajuće zbog njegove izjave proziva za političku korupciju.

Više detalja pogledajte u našem prilogu.

 

6.3.2026.
19:37
Dajana Šošić
Dario ZurovecVladajuća VećinaHrvatski SaborAndrej Plenković
