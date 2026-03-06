Zurovec otkrio zašto je ušao u Plenkovićevu većinu: Pazite kakvu fotografiju je objavio

'BEZUVJETNA PREDAJA!' /
Trump s Izraelom najavljuju novu fazu i jače napade na Iran
Dario Zurovec i službeno je dio vladajuće većine, nakon što se većini ranije pridružila i bivša SDP-ovka Boška Ban.
Gradonačelnik Svete Nedelje podršku premijeru Andreju Plenkoviću pravda dogovorom o projektima i tako se vraća u okrilje bivše stranke
A glavni je motiv kaže izgradnje željezničke pruge i povezivanja Svete Nedelje sa Zagrebom i ostatkom prstena. Pa je promijenio i profilnu sliku na Facebooku.
Odmah je izazvao reakciju oporbe koja vladajuće zbog njegove izjave proziva za političku korupciju.
Više detalja pogledajte u našem prilogu.