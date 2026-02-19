Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrila kako je uspjela skinuti kilograme: 'Josip mi je podrška'

Ksenija, kandidatkinja 18. sezone showa Ljubav je na selu i odabranica farmera Josipa Đerfija, otvoreno je za RTL.hr progovorila o svojoj tjelesnoj transformaciji koja je započela prije nekoliko godina i koja je, kako sama ističe, bila mnogo više od pukog gubitka kilograma.

Iako je oduvijek bila fizički aktivna i imala trenera, priznaje da su je životne okolnosti u jednom razdoblju udaljile od rutine i dovele do nezadovoljstva vlastitim tijelom i zdravljem.

“Imala sam ja i prije trenera i vježbala sam, ali onda sam se preselila u Bjelovar i malo sam se pogubila. Jedan dan sam stala na vagu i shvatila da je dosta i da se moram pokrenuti. Ne samo zbog kilaže, nego i zbog zdravlja i problema s leđima”, iskreno je otkrila Ksenija.

Foto: RTL

“Ili se držim u potpunosti ili nikako”

Za Kseniju, kad jednom donese odluku, nema polovičnih rješenja.

“Ja kada nešto čvrsto odlučim, ja se toga držim. Ja se ili nečega pridržavam u potpunosti ili nikako”, istaknula je. S takvim stavom krenula je u proces mršavljenja i promjene životnih navika, a najveći oslonac na tom putu joj je trener.

“Svaki dan se čujem sa svojim trenerom. Kontroliramo obroke, vježbam tri puta tjedno. Trener mi je najveća podrška”, naglasila je, ističući koliko su disciplina i dosljednost ključni za rezultate.

Foto: Privatni album

Josip je podrška, ali svatko ima svoj ritam

Iako joj partner Josip pruža podršku, Ksenija otkriva da ne treniraju zajedno.

“Josip mi je podrška, ali ne vježbamo zajedno. On je više tip za teretanu”, rekla je uz osmijeh, dajući do znanja da svatko ima svoj način brige o sebi.

Za nju krajnji cilj nije samo broj na vagi, već osjećaj zadovoljstva i unutarnjeg mira.

“Moj cilj je da se ja osjećam bolje i da ja kažem to je to”, poručila je u razgovoru za RTL.hr, jasno ističući da je njezina transformacija jednako emocionalna koliko i fizička.

Foto: Privatni album

“Boli me briga za negativne komentare”

Ksenija se osvrnula i na komentare o svojoj kilaži, kojih, kao javna osoba, nije bila pošteđena. No, kako kaže, to je nikada nije diralo.

“Boli me briga za negativne komentare oko moje kilaže. Nikad mi to nije bilo bitno i nije me diralo”, zaključila je samouvjereno.

Podsjetimo, Ksenija je u finalu 18. sezone osvojila srce Josipa Đerfija, a njihova ljubavna priča nastavila se i nakon završetka emisije. Nedavno su otkrili da planiraju zajedničko useljenje, čime su pokazali da je njihova veza iz realityja prerasla u ozbiljan odnos, baš kao što je i Ksenijina transformacija prerasla u novi, zdraviji način života.

