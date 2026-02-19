Je li realno rušenje Vjesnika za tri mjeseca? Stručnjak: 'Možda je hitnije trebalo reagirati'

Konačno kreće rušenje zagrebačkog Vjesnika. Potpisan je ugovor između Ministarstva graditeljstva i vinkovačke tvrtke, koja je na natječaju dobila ovaj 5 milijuna i 250 tisuća eura vrijedan, ali i zahtjevan posao.

U 30 dana promet bi trebao biti vraćen u normalu, a neboder se ruši za tri mjeseca.

Je li realno?

Mario Uroš, statičar i profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, otkrio je za RTL Danas je li realno da se Vjesnik sruši za tri mjeseca?

"Pa je, realno je i od početka je bila priča da se on može srušiti i unutar jednog mjeseca, možda se već hitnije trebalo reagirati. Tako da jesu, pogotovo ovaj prvi rok od mjesec dana je kratak, ali ga je moguće ostvariti."

Odabrani su projektant i nadzorni inženjer, ali ne i metoda. O njoj će se odlučiti u hodu. "Najoptimalnije od početka je bilo miniranjem koje bi vjerojatno bilo gotovo kroz mjesec dana kompletno, naravno onda bi ostalo dosta otpada, ali to za građane i investitore je manji problem", ističe Uroš.

