Konačno potpisan ugovor! Kreće rušenje Vjesnika

Potpisan je ugovor između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i izvođača radova, s tvrtkom iz Vinkovaca, kako bi se neboder Vjesnik što prije sigurno uklonio.

Podsjetimo, prije tri mjeseca izgorio je zagrebački neboder Vjesnik. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć i idući dan. Šteta je bila tolika da je utvrđeno kako postoji rizik od urušavanja, a stručnjaci su preporučili hitno uklanjanje zgrade.

A točno tri mjeseca kasnije, nakon rješavanja žalbi, potpisan je ugovor za njegovo rušenje. Rok za rušenje je tri mjeseca.

Prva faza radova

U Ministarstvu graditeljstva pojasnili su ranije za RTL Danas da će se u prvoj fazi sigurnosno osigurati sve što je opasno i maknuti s Vjesnika kako bi se promet doveo u normalnu.

Izvođač ima 30 dana da obavi taj dio posla, kako bi se podvožnjak na Slavonskoj aveniji pustio u promet. Sada se odvija sjevernim kolnikom i to dvosmjerno, no čitavo vrijeme južni kolnik će ostati zatvoren i to kako bi izvođač imao prostor da sigurno obavlja sve radove na rušenju.

U iduća tri mjeseca zgrada bi trebala nestati, vrijednost radova rušenja Vjesnika iznosi 5,2 milijuna eura.

Metoda strojnog rušenja

Sve što znamo u ovom trenutku je da će se neboder rušiti metodom strojnog rušenja. U Ministarstvu kažu da izvođač radova, tvrtka iz Vinkovaca, ima iskustva u strojnom rušenju zgrada tako da su rekli da će to primijeniti i ovdje. Još se ne zna hoće li to biti jedna od metoda poput dijamantnog reza ili grickanja s bagerom kat po kat o kojima smo čuli proteklih mjeseci.

To će izvođač u narednom periodu prezentirati Ministarstvu, a doznajemo da će im fazno nadopunjavati projekt rušenja. U Ministarstvu naglašavaju da Vjesnik nije opasan, da njegovu statiku kiša, snijeg ni vjetar nisu dodatno narušili te da to čitavo vrijeme provjeravaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Doznajemo detalje o rušenju Vjesnikovog nebodera