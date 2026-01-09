Branko Bačić danas iznosi detalje o uklanjanju Vjesnika

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas u 13:30 sati održava konferenciju za novinare na temu uklanjanja Vjesnikovog nebodera, priopćili su iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Nekadašnje sjedište istoimene novinsko-izdavačke kuće i jedan od prepoznatljivih simbola Zagreba, teško je oštećen u velikom požaru koji je izbio prije nepuna dva mjeseca. Vatra je zahvatila više katova zgrade, a nakon očevida i stručnih procjena objekt je označen kao nesiguran za korištenje.

Upravo je stanje zgrade nakon požara jedan od ključnih razloga zbog kojih se razmatra njezino uklanjanje.

Na današnjoj konferenciji ministar Bačić trebao bi iznijeti detalje o planiranoj dinamici uklanjanja, mogućim rokovima te daljnjoj namjeni atraktivne lokacije u središtu Zagreba.

