NOVA GENERACIJA

Kći Marka Perkovića Thompsona služi vojni rok u Požegi: Pjevač stiže na prisegu

Kći Marka Perkovića Thompsona služi vojni rok u Požegi: Pjevač stiže na prisegu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Diva Marija nedavno je proslavila 18. rođendan i ostvarila prvu glumačku ulogu

19.3.2026.
20:15
Marko Perković Thompson (59) trebao bi ovog petka posjetiti Vojarna Požega povodom svečane prisege novog naraštaja ročnika, među kojima je i njegova kći, piše Požeški.hr.

Diva Marija Perković (18) započela je 9. ožujka dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje u požeškoj vojarni. Među 800 ročnika, Diva je jedna od 82 žene koje služe vojni rok, dok je preostalih 352 muškarca pozvano na obaveznu službu.

Obuka u tri grada

Vojna obuka provodi se paralelno u Požegi, Kninu i Slunju. Najveći broj ročnika, njih 400, nalazi se u Požegi, dok su po 200 ročnika smještena u Kninu i Slunju. Požeška vojarna odavno ima ključnu ulogu u sustavu obuke i kontinuirano provodi dragovoljno temeljno vojno osposobljavanje.

Obitelj i privatni život

Marko Perković Thompson i supruga Sandra Perković imaju petero djece: sina Šimun Perković, sina Ante Mihael Perković, kćer Diva Marija Perković te blizanke Katarina Perković i Cvita Perković. Diva je ljetos ostvarila i prvu glumačku ulogu u filmu “Diva”.

Diva Marija Perković je bliska s ocem, koji je u intervjuima isticao njezinu posebnu ulogu u obitelji. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, njen ulazak u vojsku privukao je pažnju medija i obožavatelja.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
