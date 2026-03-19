Chuck Norris hospitaliziran nakon iznenadnog incidenta na Havajima

Chuck Norris (86) završio je u bolnici na Havajima nakon iznenadnog zdravstvenog incidenta, što je zabrinulo njegove brojne obožavatelje, doznaje TMZ.

Prema izvorima, incident se dogodio na otoku Kauai u posljednja 24 sata. Točna priroda problema zasad nije poznata, no izvori navode da je Norris u stabilnom stanju i da je dobro raspoložen.

Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Zanimljivo je da se događaji odvili iznimno brzo: još jučer je glumac trenirao, bio vedar i nasmijan te čak zbijao šale. Nedavno je proslavio 86. rođendan i na društvenim mrežama objavio video u kojem sparira s trenerom, pokazujući da je u impresivnoj formi.

Foto: Profimedia

Njegovi fanovi izrazili su zabrinutost nakon vijesti o hospitalizaciji, no činjenica da je u dobrom duhu pruža određenu utjehu. Očekuje se da će uskoro biti poznat više informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

