FANOVI ZABRINUTI /

Chuck Norris hospitaliziran nakon iznenadnog incidenta na Havajima

Foto: Profimedia

Nedavno je proslavio 86. rođendan i pokazao da je u odličnoj formi

19.3.2026.
Chuck Norris (86) završio je u bolnici na Havajima nakon iznenadnog zdravstvenog incidenta, što je zabrinulo njegove brojne obožavatelje, doznaje TMZ.

Prema izvorima, incident se dogodio na otoku Kauai u posljednja 24 sata. Točna priroda problema zasad nije poznata, no izvori navode da je Norris u stabilnom stanju i da je dobro raspoložen.

Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Zanimljivo je da se događaji odvili iznimno brzo: još jučer je glumac trenirao, bio vedar i nasmijan te čak zbijao šale. Nedavno je proslavio 86. rođendan i na društvenim mrežama objavio video u kojem sparira s trenerom, pokazujući da je u impresivnoj formi.

Foto: Profimedia

Njegovi fanovi izrazili su zabrinutost nakon vijesti o hospitalizaciji, no činjenica da je u dobrom duhu pruža određenu utjehu. Očekuje se da će uskoro biti poznat više informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
