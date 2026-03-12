Lola Young srušila se na pozornici pa iskreno progovorila o ovisnosti: 'Što sam trebala, umrijeti?'

Mlada britanska glazbenica Lola Young (25) u protekloj je godini doživjela ono o čemu mnogi sanjaju: njezin hit "Messy" postao je globalni fenomen s više od milijardu preslušavanja, a njezino je ime odjeknulo glazbenom industrijom. No, iza blještavila pozornica i vrtoglavog uspjeha skrivala se mračna borba koja je kulminirala pred očima cijelog svijeta. U nedavnom, brutalno iskrenom intervjuu, 25-godišnja pjevačica otkrila je sve o ovisnosti, mentalnim bolestima i trenutku kada je dotaknula dno.

Točka pucanja pred tisućama ljudi

Bio je 27. rujna 2025. godine, a Lola je nastupala na pozornici festivala All Things Go u New Yorku. Dok je izvodila svoju pjesmu "Conceited", odjednom je zastala, zatvorila oči i beživotno pala. Šokantna snimka u trenu je obišla internet, potaknuvši lavinu nagađanja i zabrinutosti, ali i zlobnih komentara. Tjedan dana kasnije, pjevačica je otkazala sve nastupe i povukla se iz javnosti. Nitko nije znao što se točno dogodilo, sve do sada.

U velikoj ispovijesti za časopis Rolling Stone, Lola je priznala da je kolaps bio njezina "točka pucanja", izravna posljedica dugogodišnje ovisnosti o kokainu i borbe sa shizoafektivnim poremećajem koji joj je dijagnosticiran još kao tinejdžerici, uz kasniju dijagnozu ADHD-a.

"Želite reći 'da' na svaku priliku jer vam se sve nudi, ali to morate uravnotežiti sa svojim mentalnim zdravljem", objasnila je. "Nisam bila na dobrom mjestu. Odlučila sam se povrijediti i sabotirati, ali sam također odlučila stati na pozornicu i nastupati."

'Što sam drugo mogla, umrijeti?'

Nakon incidenta u New Yorku, Lola je provela dva mjeseca na rehabilitaciji u potpunoj izolaciji, bez telefona i kontakta s vanjskim svijetom. To joj je bio treći boravak u ustanovi za odvikavanje. Odluka o povlačenju, kaže, bila je jedina moguća.

"Morala sam donijeti tu odluku i bilo je tužno što sam to morala učiniti. Ali što sam drugo mogla, umrijeti? To je bila realnost smjera u kojem je moja ovisnost išla", izjavila je bez zadrške.

Priznaje da ju je snimka vlastitog pada, koju je pogledala jednom ili dvaput, užasnula, ali danas na taj trenutak gleda sa zahvalnošću. "To je bila prekretnica koja mi je omogućila da danas budem ovdje. Omogućila mi je da budem bolja za svoje obožavatelje, za budućnost i za sebe."

Tijekom najtežih trenutaka, podršku su joj pružile glazbene ikone poput Eltona Johna, Lady Gage, Katy Perry i Charli XCX. "To je bilo ludo. Zbog toga sam se osjećala sigurnije", priznala je. Danas redovito odlazi na sastanke Anonimnih alkoholičara i ima mentora koji joj pomaže na putu oporavka.

Trijumfalni povratak i Grammy kao kruna

Njezin veliki povratak dogodio se u veljači ove godine na dodjeli nagrada Grammy. Ne samo da je izvela emotivnu verziju svog hita "Messy" koja je publiku podigla na noge, već je i osvojila svoj prvi Grammy u kategoriji najbolje pop solo izvedbe. Bio je to filmski trenutak iskupljenja i dokaz da je njezin talent jači od demona s kojima se borila.

Svojim pjesmama, u kojima bez uljepšavanja pjeva o ovisnosti, slomljenom srcu i nesigurnostima, stvorila je neraskidivu vezu s publikom. Trenutačno radi na novoj glazbi koja će, kako kaže, biti pozitivnija, ali i dalje prožeta njezinom prepoznatljivom iskrenošću.