Lola Young se srušila usred nastupa! Publika u šoku gledala kako je nose s pozornice

Britanska glazbenica Lola Young (24), poznata po prošlogodišnjem hitu Messy, srušila se tijekom nastupa na glazbenom festivalu All Things Go u New Yorku. Incident se dogodio u subotu navečer na stadionu Forest Hills, dok je pjevala pjesmu Conceited. Publika je u šoku gledala kako pjevačicu s pozornice odnose medicinari.

Lola Young COLLAPSED on stage 😳 pic.twitter.com/CR5kpZDrvW — Luxe ✧ (@luxcurv) September 28, 2025

Nekoliko trenutaka prije nego što se srušila, obratila se publici s vrlo emotivnim govorom:

"Imala sam nekoliko teških dana, ponekad život učini da se osjećaš kao da ne možeš nastaviti. Ali znate što – probudila sam se i odlučila doći ovdje."

Lola se kasnije oglasila na Instagramu i poručila fanovima da je sada dobro:

"Hej, za sve koji su vidjeli moj nastup na All Things Go danas – dobro sam. Hvala vam na podršci."

Njezin menadžer Nick Shymansky izjavio je kako je u određenim trenucima nužno reagirati zbog njezine sigurnosti, te dodao:

"Lola je izvanredna osoba koja ozbiljno pristupa svojoj glazbi i fanovima. Žao nam je zbog neugodnosti koje je incident izazvao."

Young je još 2022. javno progovorila o tome da boluje od shizoafektivnog poremećaja, kompleksnog stanja koje kombinira simptome shizofrenije i poremećaja raspoloženja poput depresije i manije. Dijagnozu je dobila sa samo 17 godina.

Pjevačica je više puta govorila koliko joj je teško održavati nastupe i turneje zbog bolesti, posebno tijekom maničnih epizoda koje mogu trajati i po mjesec dana. Tada se suočava s nesanicom, osjećajem krivnje i jakim emocionalnim oscilacijama.

Unatoč zdravstvenim izazovima, Lola Young i dalje nastupa i stvara glazbu, a njezina iskrenost i ranjivost izazvale su brojne poruke podrške s obje strane Atlantika.