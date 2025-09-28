Isplivala jeziva snimka s koncerta: Pjevačica se iznenada srušila, publika počela vrištati

Britanska pjevačica Lola Young (24) izazvala je zabrinutost među obožavateljima nakon što se u subotu onesvijestila tijekom nastupa na glazbenom festivalu All Things Go. Incident se dogodio dok je izvodila pjesmu „Conceited“. Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama, vidi se trenutak kada Lola nešto govori te pokazuje prema glavi, a zatim iznenada pada na pozornici.

Obratila se fanovima

Foto: Instagram/screenshot

Nekoliko sati nakon nastupa, oglasila se putem društvenih mreža kratkom porukom za zabrinute fanove: "Pozdrav svima koji ste danas gledali moj nastup na All Things Go – sada sam dobro. Hvala vam na svoj podršci. Lola."

Zanimljivo je da se ovaj događaj dogodio samo dan nakon što je otkazala nastup u New Jerseyju, zakazan za petak, 26. rujna, navodeći tada „osobne razloge“ kao razlog otkazivanja. Nažalost, ovo nije prvi put da je pjevačica imala zdravstvenih problema na pozornici. Ranije ove godine, tijekom nastupa na poznatom festivalu Coachella, doživjela je mučninu i počela povraćati dok je bila na bini.

Fanovi joj šalju poruke podrške, a mnogi se nadaju da će se uskoro u potpunosti oporaviti i nastaviti s karijerom bez daljnjih zdravstvenih problema.

