Gradonačelnik Pregrade popeo se na pozornicu pa zapjevao s Jelenom Rozgom! I pjevačica ga pohvalila

U subotu navečer u Pregradi je nastupila zvijezda hrvatske pjevačke scene i svima omiljena Jelena Rozga, piše Zagorje International.

Koncert je održan u sklopu manifestacije 55. Branje grojzdja. Vrhunac koncerta bio je kada se gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić popeo na pozornicu i s Rozgom otpjevao jedan od njezinih poznatijih dueta "Prsti zapleteni".

Ovu pjesmu Jelena inače izvodi s klapom Rišpet, no sinoć ih je zamijenio gradonačelnik Vukmanić koji je također član klape u Pregradi, klapa Kmeti.

Na kraju izvedbe i sama Rozga je pohvalila pjevački talent gradonačelnika, a oduševljena publika ga je podržala pljeskom.

