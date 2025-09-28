POSLUŠAJTE SAMI /

Gradonačelnik Pregrade popeo se na pozornicu pa zapjevao s Jelenom Rozgom! I pjevačica ga pohvalila

Gradonačelnik Pregrade popeo se na pozornicu pa zapjevao s Jelenom Rozgom! I pjevačica ga pohvalila
Foto: Zagorje International

Ovu pjesmu Jelena inače izvodi s klapom Rišpet, no sinoć ih je zamijenio gradonačelnik Vukmanić koji je također član klape u Pregradi, klapa Kmeti

28.9.2025.
14:12
danas.hr
Zagorje International
U subotu navečer u Pregradi je nastupila zvijezda hrvatske pjevačke scene i svima omiljena Jelena Rozga, piše Zagorje International.

Koncert je održan u sklopu manifestacije 55. Branje grojzdja. Vrhunac koncerta bio je kada se gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić popeo na pozornicu i s Rozgom otpjevao jedan od njezinih poznatijih dueta "Prsti zapleteni".


Ovu pjesmu Jelena inače izvodi s klapom Rišpet, no sinoć ih je zamijenio gradonačelnik Vukmanić koji je također član klape u Pregradi, klapa Kmeti.

Na kraju izvedbe i sama Rozga je pohvalila pjevački talent gradonačelnika, a oduševljena publika ga je podržala pljeskom.

Video pogledajte OVDJE.

