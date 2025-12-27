Vatreni između drame Lige nacija i dominantnog marša na SP: Evo što se sve događalo

Godina 2025. za hrvatsku nogometnu reprezentaciju bila je iznimno uzbudljiva i uspješna. Vatreni su se pokazali u najboljem svijetlu i nastavili razinu dobrih igara. Kad govorimo o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, onda možemo koristiti sljedeće riječi - kvaliteta, mentalna snaga, emocija. Hrvatski reprezentativci su u godini na izmaku prošli pravi rolecoaster. Bilo je to putovanje koje je započelo ispadanjem u četvrtfinalu Lige nacija nakon bitke protiv moćne Francuske, a završilo rekordnim participiranjem u kvalifikacijama za SP 2026.

Demonstracija mentalne snage i kvalitete

Izbornik Zlatko Dalić i njegovi izabranici, predvođeni kapetanom Lukom Modrićem, još su jednom, kao to smo to naveli u uvodu ovog pregleda, demonstrirali mentalnu snagu i kvalitetu, osiguravši mjesto među svjetskom elitom i zaključivši godinu na respektabilnom desetom mjestu FIFA-ine ljestvice. Bio je to period u kojem su se miješali tuga i ponos, ali koji je u konačnici potvrdio status Hrvatske kao nogometne velesile.

Zlatko Dalić je 2025. nazvao svojom "najmanje stresnom" godinom na klupi Vatrenih, no put kroz kvalifikacije i Ligu nacija bio je ispunjen ključnim pobjedama, neočekivanim aferama i otvorenim pitanjima koja će definirati budućnost momčadi. Od povijesnog trijumfa nad Francuskom u Splitu do dirljivog povratka otpisanog Luke Sučića, 2025. je ponudila sve ono što nogomet čini više od igre.

Francuska kobna nakon lutrije jedanaesteraca

Natjecateljska godina otvorena je u ožujku i to s dva spektakla protiv starog rivala, Francuske, u sklopu četvrtfinala Lige nacija. Prvi dvoboj, odigran 20. ožujka na Poljudu, ponudio je večer za pamćenje. Hrvatska je odigrala taktički besprijekornu utakmicu, potpuno neutralizirala zvjezdanu francusku napadačku liniju i slavila s čistih 2-0.

Foto: Sime Zelic/pixsell

Bio je to rezultat koji je dao ogromnu nadu i vjeru da se može preskočiti i ta, toliko puta nepremostiva prepreka. Činilo se da je Dalićeva momčad pronašla formulu za pobjedu protiv svjetskih doprvaka. Javnost i mediji u domovini su ih iskritizirali, posebno vezni red i izbornika Didiera Deschampsa. "Katastrofalno izdanje le Bluesa u Splitu, pisao je Le Figaro, "Francuska nijema" dodao je L'Equipe, dok je Le Parisien naveo kako je to bila "Stravična predstava Plavih".

"Francuski igrači pognutih glava i iscprljeni napustili su travnjak staromodnog, ali šarmantnog stadiona Poljud. Split slavi. To je logično, budući je Hrvatska porazila katastrofalne "Plave"," pisao je L'Equipe secirajući igru svjetskih doprvaka.

"Nedominantni u duelima, mlitavi u markiranju, nesposobni za dva uzastopna dodavanja uz potpuno neodmjerene napadačke kretnje," dodali su francuski mediji.

Većina je navodila kako su Tricolori bili apatični, beskarakterni i prilično neuvjerljivi, a sve je posebno zabrinulo prvo poluvrijeme nakon kojeg je uslijedio potpuni pad.

Međutim, samo tri dana kasnije, 23. ožujka u uzvratu, uslijedila je neka druga, goropadna Francuska. Tricolori su u Splitu dobili opomenu koju su ozbiljno shvatili. Francuska je na teren na Saint Denisu istrčala baš u stilu svoje himne Marseljeze, čiji jedan stih govori:

"U redove stupajte, krenimo, krenimo!"

Stih je to koji jako dobro dočarava nabrijanost Mbappea i društva. Uslijedila je najdramatičnija utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u 2025. Hrvatska u regularnom dijelu utakmice i u produžetku nije mogla ništa. Uglavnom su se Vatreni branili, ali su se branili hrabro, junački, požrtvovno, kao da brani Vukovar.

Francuzi su na svom terenu uzvratili istom mjerom. Nakon devedeset minuta igre rezultat je bio 2-0 za domaćine, čime je ukupni rezultat poravnat na 2-2. Produžeci nisu donijeli pobjednika pa se pristupilo izvođenju jedanaesteraca, lutriji u kojoj Hrvatska ovoga puta nije imala sreće.

Foto: Icon Sport/pixsell

Francuska je imala više sreće, pobijedila nakon lutrije jedanaesteraca 5-4 i eliminirala Vatrene iz daljnjeg natjecanja. Bio je to bolan, ali ne i obeshrabrujući poraz. Hrvatska je još jednom pokazala da se može nositi s najjačima, no sportska sreća ovoga puta nije bila na njezinoj strani.

Put prema Sjevernoj Americi osiguran bez stresa

Nakon ispadanja iz Lige nacija, sav fokus prebačen je na glavni cillj, na kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. godine održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Hrvatska je bila smještena u skupinu L, zajedno s Češkom, Crnom Gorom, Farskim Otocima i Gibraltarom. Od samog početka bilo je jasno da je uloga apsolutnog favorita namijenjena upravo Vatrenima, a oni su je opravdali na terenu na impresivan način. Kvalifikacijska grupa, ruku na srce, nije bila baš teška, ali znala je Hrvatska i u takvim, slabijim skupinama imati problema.

Kvalifikacijski ciklus otvoren je 6. lipnja furioznom pobjedom na gostovanju kod Gibraltara. Mreža domaćina tresla se čak sedam puta za rekordnu pobjedu Hrvatske 7-0, što je bila sjajna uvertira i demonstracija sile na samom startu. Samo tri dana kasnije, devetog lipnja, uslijedio je možda i ključni dvoboj cijelih kvalifikacija. U Osijeku je gostovala Češka, reprezentacija koja je na papiru slovila kao glavni konkurent za prvo mjesto.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

No, Hrvatska je odigrala jednu od najboljih utakmica godine i deklasirala Čehe rezultatom 5-1. Prizori slavlja Perišića i Kramarića nakon golova pokazali su zajedništvo i pobjednički duh koji krasi ovu generaciju, a pobjeda je širom otvorila vrata Svjetskog prvenstva. No, pobjeda je ostala u sjeni slučaja Sučić.

Naime, dogodio se incident koji je uzburkao javnost i testirao principe na kojima Zlatko Dalić gradi kult reprezentacije. Mladi veznjak Luka Sučić u lipnju je napustio pripreme kako bi prisustvovao vjenčanju svoje sestre, propustivši tako važnu kvalifikacijsku utakmicu. Iako mu izbornik nije izričito zabranio odlazak, preporučio mu je da ostane s momčadi. Epilog je bio Sučićevo nepozivanje za rujanske akcije, što je Dalić kasnije objasnio kao nužan korak za očuvanje discipline.

No, priča je dobila sretan završetak. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić odigrao je, prema pisanju medija, ključnu ulogu, sugerirajući izborniku da mladom igraču, koji se našao u teškoj situaciji i u svom klubu Real Sociedadu, pruži drugu priliku. Dalić je prihvatio sugestiju, a Sučić je povjerenje vratio na najbolji mogući način.

Rujanski dio kvalifikacija donio je dva nova ispita. Prvo je upisana teška, ali vrijedna pobjeda od 1-0 na gostovanju kod Farskih Otoka petog rujna. Bio je to dvoboj u kojem je najvažnije bilo uzeti tri boda, bez obzira na dojam. Zatim je osmog rujna u Zagrebu s uvjerljivih 4-0 svladana Crna Gora, čime je nastavljen pobjednički niz.

Listopad je donio uzvratne utakmice protiv glavnih konkurenata. Devetog listopada Hrvatska je odigrala 0-0 na gostovanju kod Češke, čime je došla na milimetar do plasmana na SP. Tri dana kasnije, rutinski je odrađen posao protiv Gibraltara na domaćem terenu pobjedom od 3-0.

Taktički esperimenti

U utakmici protiv Gibraltara Luka Sučić postigao je svoj prvijenac za Vatrene, a emotivna proslava s cijelom momčadi i suze nakon susreta u zagrljaju s predsjednikom Kustićem pokazale su da je slučaj stavljen ad acta. Bio je to dirljiv trenutak iskupljenja koji je potvrdio da su vrata reprezentacije svima otvorena, ali da se red mora poštovati.

Posljednji prozor kvalifikacija u studenom bio je prilika za potvrdu dominacije. Četrnaestog studenog, na stadionu HNK Rijeka, Hrvatska je svladala Farske Otoke s 3-1. Ciklus je zaključen 17. studenog pobjedom u Podgorici protiv Crne Gore rezultatom 3:2. Tom pobjedom Hrvatska je trijumfalno završila kvalifikacije kao pobjednik skupine, osiguravši izravan plasman na još jedno veliko natjecanje. Sedam od osam mogućih plasmana na SP, 14 od 16 na velika natjecanja, svaka čast, kapa dolje Vatrenima, Zlatku Daliću i njegovom stručnom stožeru.

Godina 2025. donijela je i taktičke eksperimente, poput isprobavanja formacije 3-5-2 u utakmici protiv Farskih Otoka, što je pokazalo da Dalić aktivno traži rješenja za izazove koji slijede. U toj su viziji ključnu ulogu trebali imati mladi stoper Luka Vušković uz neizostavne Gvardiola i Šutala, dok su bokove držali Stanišić i Perišić.

Zlatko Dalić za RTL Danas: 'U najtežoj smo skupini na SP-u'

S osiguranom vizom za Svjetsko prvenstvo, Hrvatski nogometni savez i stručni stožer odmah su se okrenuli pripremama za ono što slijedi. Na ždrijebu u Washingtonu početkom prosinca, Vatreni su saznali suparnike u skupini na Svjetskom prvenstvu koje se sljedeće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

U našoj skupini L su naši stari znanci Englezi, jedna od ponajboljih europskih reprezentacija, tu su "Black Stars", reprezentacija Gane, te Panama, selekcija iz Srednje Amerike, popularno zvana ‘Los Canaleros‘, u slobodnom prijevodu "dečki iz kanala".

O engleskoj reprezentaciji praktički se već sve zna. Riječ je o suparniku s kojim smo se kroz godine već više puta susretali, uz promjenjiv uspjeh, i koji nikada nije bio nepoznanica. S Englezima ćemo otvoriti nastup na SP-u.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Za razliku od njih, priča o Gani i Panami znatno je drukčija – te su reprezentacije ipak veća enigma. Ipak, prema dostupnim informacijama, jasno je da ne pripadaju skupini reprezentacija za koje se tvrdi i govori kako nemaju pojma i kako ćemo ih proći kao plitak potok.

Zlatko Dalić je u ekskluzivnom razgovoru za RTL Danas Marku Vargeku kako Hrvatsku na SP-u čeka težak posao...

"U natežoj smo skupini, definitivno! Engleska - Hrvatska će biti najjača utakmica prvog kruga uopće! Dobili smo stvarno nezgodnog protivnika iz četvrtog 'pota', najtežeg, najgoreg i najjačeg - Ganu. Afrička rerezentacija koja stvarno ima kvalitetu, puno dobrih igrača koji igraju u engleskoj ligi. Nepoznati su, nikad ne znaš što će biti s njima. to nam je treća utakmica i mislim da definitivno imamo najtežu grupu."

Hrvatska će svoj nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti utakmicom protiv Engleske u srijedu, 17. lipnja, s početkom u 22 sata u Dallasu, i to čak šest dana nakon što turnir službeno započne.

U drugom kolu Vatreni će igrati protiv Paname u srijedu, 24. lipnja, u 1 sat iza ponoći po našem vremenu u Torontu, više od šest dana nakon prve utakmice, a taj se susret na papiru nameće kao najlakši u skupini.

Skupinu će zaključiti dvoboj protiv Gane u subotu, 27. lipnja, od 23 sata u Philadelphiji, koji bi mogao imati ključnu ulogu u borbi za prolazak dalje.

Izbornikova budućnost i brige uoči Mundijala

Dok reprezentacija gledam prema Sjevernoj Americi, pitanje budućnosti Zlatka Dalića na klupi ostalo je otvoreno. Hrvatski nogometni savez ponudio mu je novi ugovor, no izbornik je odgodio odluku za proljeće, ostavljajući prostor nagađanjima o mogućem preuzimanju nekog od europskih velikana.

"Ugovor za mene nikada nije predstavljao nikakvu prepreku. Moj je fokus sada samo na Svjetskom prvenstvu", poručio je Dalić u razgovoru s Markom Vargekom.

Unatoč sjajnim rezultatima, izbornik je javno izrazio i zabrinutost, prije svega zbog napadačkih opcija. Istaknuo je kako Hrvatskoj nedostaje "pravi, moćan, jak, brz napadač", s obzirom na to da je Ante Budimir najstariji u kadru, a mlađe snage poput Franje Ivanovića i Igora Matanovića tek se trebaju dokazati na najvišoj razini. Dodatnu dozu opreza unio je i ždrijeb za Svjetsko prvenstvo, koji je Hrvatsku smjestio u tešku skupinu s Engleskom, Ganom i Panamom.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić potvrdio je planove koji obećavaju vrhunske provjere. Već u ožujku 2026. Hrvatska će putovati u Orlando, SAD, gdje će odigrati dvije izuzetno atraktivne prijateljske utakmice. Prva je na rasporedu 26. ožujka protiv Kolumbije, a druga, pravi nogometni klasik, 31. ožujka protiv Brazila.

Također, potvrđeno je da će reprezentacija svoje europske pripreme za Svjetsko prvenstvo odraditi u Rijeci. Baza će biti hotel Hilton, dok će se treninzi održavati na modernom stadionu Rujevica, što je veliko priznanje za riječku infrastrukturu. U planu su i dodatne pripremne utakmice, a kao mogući protivnici spominju se Belgija u Rijeci te Katar ili Saudijska Arabija, dok je postojala i opcija dvoboja sa Slovenijom. Momčad je i dalje pod sigurnim vodstvom Zlatka Dalića, a iako su se od reprezentacije još u rujnu 2024. oprostili veterani Domagoj Vida i Marcelo Brozović, okosnica predvođena Lukom Modrićem ostala je na okupu, jamčeći kontinuitet i kvalitetu. Uz to, uspjeh U-21 reprezentacije, koja je izborila dodatne kvalifikacije za Euro, potvrđuje da Hrvatska ne treba brinuti za budućnost.

Na kraju, 2025. godina za Vatrene bila je putokaz za budućnost. Potvrđena je snaga momčadi, ali su istovremeno detektirane i slabosti na kojima će se morati raditi. Uspješno je prebrođena interna kriza koja je mogla narušiti atmosferu, a momčad je iz nje izašla još jača. S osiguranom vizom za Ameriku, Hrvatska u 2026. ulazi s optimizmom, ali i svjesna da je letvica očekivanja, kao i uvijek, postavljena iznimno visoko. Godina 2025. ostat će upamćena kao godina u kojoj je Hrvatska, unatoč početnom udarcu, još jednom pokazala karakter. Dominantno izboreno Svjetsko prvenstvo glavni je uspjeh i zalog za optimizam i Vatreni su ponovno potvrdili da pripadaju samom vrhu svjetskog nogometa, a navijači s nestrpljenjem mogu iščekivati nove izazove i nova uzbuđenja koja donosi 2026. godina. Međutim, neće biti lako, ali Vatreni će imati podršku svih Hrvata diljem svijeta, čitave nacije, a svi znamo da je hrvatska nogometna reprezentacija onda i najjača.

