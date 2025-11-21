FREEMAIL
KLJUČNO PITANJE /

Legendarni trener o nepoznanici u reprezentaciji Hrvatske: 'Dalić je na neki način to skrivao'

Sedmim plasmanom na Svjetsko prvenstvo, Vatreni su potvrdili status nogometne velesile. Međutim, put do novog velikog rezultata prepun je izazova. U studiju Net.hr-a, poznati nogometni trener Branko Karačić analizira ključna pitanja od nepravednog statusa u FIFA inom poretku, preko taktičkih enigma do realnih očekivanja na Mundijalu 2026. godine. Desno krilo je, kaže, enigma u reprezentaciji Hrvatske.

"Sigurno da je tu Dalić možda na neki način skrivao tog desnog krilnog igrača, pa je u jedno vrijeme Majera stavio unutra s tendencijom ulaska u središnjicu. Mislim da Pašalić, koliko god pokušava igrati tu poziciju da zamijenimo na neki način tog igrača kojega nemamo. Mislim da je ipak njegova pozicija bolja u sredini nego na desnoj strani i vrlo teško je reći za tu poziciju koga će Dalić izabrati", rekao je Karačić.

21.11.2025.
17:31
M.G.
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Zlatko DalićBranko Karačić
