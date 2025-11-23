FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CRVENA TOČKA /

Modrić i Sučić vodili bitku svih bitaka, a detalj na licima naših igrača šalje znakovitu poruku

Modrić i Sučić vodili bitku svih bitaka, a detalj na licima naših igrača šalje znakovitu poruku
Foto: Piero Cruciatti/afp/profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Inter i Milan odmjeravaju snage u 12. kolu Serie A, a u prvom planu su i hrvatski reprezentativci Luka Modrić i Petar Sučić. Na licima njih i suigrača odmah upada u oči crveni trag.

Riječ je o zajedničkoj akciji svih klubova Serie A – kampanji “Un Rosso Alla Violenza”. Crvena oznaka na obrazu simboličan je “crveni karton” nasilju nad ženama. Igrači, treneri i osoblje lige ovom porukom žele osvijestiti problem obiteljskog nasilja i potaknuti žrtve da potraže pomoć.

23.11.2025.
22:25
Sportski.net
Piero Cruciatti/afp/profimedia
InterMilanLuka ModrićPetar Sučić
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
CRVENA TOČKA /
Modrić i Sučić vodili bitku svih bitaka, a detalj na licima naših igrača šalje znakovitu poruku