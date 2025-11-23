Modrić i Sučić vodili bitku svih bitaka, a detalj na licima naših igrača šalje znakovitu poruku

Inter i Milan odmjeravaju snage u 12. kolu Serie A, a u prvom planu su i hrvatski reprezentativci Luka Modrić i Petar Sučić. Na licima njih i suigrača odmah upada u oči crveni trag.

Riječ je o zajedničkoj akciji svih klubova Serie A – kampanji “Un Rosso Alla Violenza”. Crvena oznaka na obrazu simboličan je “crveni karton” nasilju nad ženama. Igrači, treneri i osoblje lige ovom porukom žele osvijestiti problem obiteljskog nasilja i potaknuti žrtve da potraže pomoć.