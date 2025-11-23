FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA ČAROLIJA! /

Ovaj Hrvatski grad kao da se jutros probudio u bajci: Grude su u ruci, osmjesi na licima!

Ovaj Hrvatski grad kao da se jutros probudio u bajci: Grude su u ruci, osmjesi na licima!
Foto: Kaportal/igor Čepurkovski
1 /38
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Karlovac se u nedjelju probudio u snježnoj idili, sunce je izmamilo mnoge van! Umirovljenici su se šetali, roditelji su vukli sanjke s djecom, mnogi su se i grudali u snijegu. 

Prizori iz ovog grada izgledaju bajkovito, snježni pokrivač stvorio je zimsku razglednicu i čini se da je malo kome smetao. Državni hidrometeorološki zavod za danas je najavio da će sa zapada ipak stići naoblačenje, povremeno će biti kiše na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj. Lokalno obilnija kiša vjerojatna je na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. U drugom dijelu dana kiše će biti i u Dalmaciji, moguće i drugdje. Najviša dnevna temperatura tijekom nedjelje očekuje se od 4 do 9, na Jadranu od 11 do 16 °C.

23.11.2025.
14:34
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Kaportal/igor Čepurkovski
KarlovacSnijeg
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKVA ČAROLIJA! /
Ovaj Hrvatski grad kao da se jutros probudio u bajci: Grude su u ruci, osmjesi na licima!