Ovaj Hrvatski grad kao da se jutros probudio u bajci: Grude su u ruci, osmjesi na licima!

Karlovac se u nedjelju probudio u snježnoj idili, sunce je izmamilo mnoge van! Umirovljenici su se šetali, roditelji su vukli sanjke s djecom, mnogi su se i grudali u snijegu.

Prizori iz ovog grada izgledaju bajkovito, snježni pokrivač stvorio je zimsku razglednicu i čini se da je malo kome smetao. Državni hidrometeorološki zavod za danas je najavio da će sa zapada ipak stići naoblačenje, povremeno će biti kiše na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj. Lokalno obilnija kiša vjerojatna je na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. U drugom dijelu dana kiše će biti i u Dalmaciji, moguće i drugdje. Najviša dnevna temperatura tijekom nedjelje očekuje se od 4 do 9, na Jadranu od 11 do 16 °C.