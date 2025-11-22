FREEMAIL
NEVJEROJATNI PRIZORI /

Ovakva je snježna idila kod vas: Pogledajte što ste nam poslali i odakle ste se sve javili

Ovakva je snježna idila kod vas: Pogledajte što ste nam poslali i odakle ste se sve javili
Foto: Čitateljica Net.hr-a
Sopje
1 /35
Prvi ovogodišnji bijeli pokrivač zabijelio je ulice, dvorišta, planine i polja diljem Hrvatske, a vi ste nam poslali pregršt prekrasnih prizora iz svojih krajeva. 

U ovoj galeriji donosimo najbolje fotografije koje ste podijelili s nama - od idiličnih seoskih pejzaža, preko snježnih gradskih ulica, pa sve do razigranih trenutaka kućnih ljubimaca u pahuljama. Hvala svima koji ste sudjelovali i uljepšali nam dam zimskom atmosferom iz prve ruke. 

Ako još niste, svoje snježne fotografije i dalje možete podijeliti s nama u komentarima na našoj Facebook stranici. 

22.11.2025.
20:11
Čitateljica Net.hr-a
SnijegHrvatskaVrijeme
