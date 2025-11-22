Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Gazda grada koji je jeo snijeg i u odijelu hodao blatom

Milan Bandić (1955.–2021.) bio je jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih hrvatskih političara te najdugovječniji gradonačelnik Zagreba. Rođen je u Grudama, a u Zagreb je došao kao student Fakulteta političkih znanosti, gdje je i diplomirao. Prve političke korake napravio je u Savezu komunista, a nakon osamostaljenja Hrvatske nastavio djelovati u SDP-u, u kojem je brzo postao jedno od ključnih imena zagrebačke organizacije.

Na čelo Zagreba prvi put je došao početkom 2000-ih, a tu je poziciju, uz kraće prekide, zadržao gotovo dva desetljeća. Kasnije je osnovao vlastitu stranku, Bandić Milan 365 – Stranku rada i solidarnosti, preko koje je dodatno učvrstio politički utjecaj, ne samo u Zagrebu nego i na nacionalnoj razini kroz koalicije i podršku vladama.

Preminuo je iznenada 28. veljače 2021. od srčanog udara. Bio je kontroverzan, za dio javnosti ipak karizmatičan.