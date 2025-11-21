Povratak u klub koji je 2012. žario i palio: Momci u prugicama pozirali kao za modni časopis

U novom izdanju serijala U rikverc petkom portala eMedjimurje vraćamo se u 2012. godinu, u dane kada je čakovečki caffe bar Arcus bio jedno od najživljih mjesta noćnog života u gradu. Danas Arcus izgleda drugačije i živi u nekom novom ritmu, ali prije 13-ak godina bio je pravi mali epicentar izlazaka. Lokal se punio već u ranim večernjim satima, a gužva za šankom i stolovima bila je sasvim normalna stvar.

Fotogalerija u koju zavirujete otkriva tipičnu atmosferu tog doba – nasmijana društva za stolovima, poziranje za objektiv “za uspomenu”, moda ranih 2010-ih u punom izdanju... Ako ste tih godina izlazili, velika je vjerojatnost da ćete u ovoj galeriji prepoznati sebe ili barem neko poznato lice, a ako tada još niste bili dio te priče, ovo je prilika da vidite kako je izgledala jedna od omiljenih međimurskih destinacija za izlaske.