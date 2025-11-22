One podižu temperaturu u Formuli 1! Ovo su moćne žene vozača za kojima se okreću svi u gridu

Žene i djevojke vozača Formule 1, popularno zvane WAGs (Wives and Girlfriends), odavno su prestale biti samo podrška svojim slavnim partnerima. Danas su to uspješne poduzetnice, modne ikone i influencerice koje plijene pažnju javnosti vlastitim postignućima. Donosimo pregled nekih od najistaknutijih dama koje su obilježile 2025. godinu.

Apsolutne vladarice scene

Kelly Piquet: Partnerica svjetskog prvaka Maxa Verstappena i prava globalna zvijezda. Kći F1 legende Nelsona Piqueta, Kelly je i sama izgradila impresivnu karijeru kao model, kolumnistica i influencerica. S više od 1.5 milijuna pratitelja na Instagramu, postala je nezaobilazno lice u svijetu utrka i mode, gradeći vlastiti brend neovisan o slavi svog partnera.

Zvijezde s vlastitim potpisom

Tiffany Cromwell: Australska profesionalna biciklistica i partnerica Valtterija Bottasa. Njezina sportska karijera je impresivna sama po sebi, a zajedno s Bottasom dijeli strast prema biciklizmu, često organizirajući i sudjelujući u utrkama. Tiffany je dokaz da partnerice sportaša mogu biti i vrhunske sportašice.

Rebecca Donaldson: Partnerica Carlosa Sainza, uspješna je škotska manekenka i poduzetnica. Osnovala je vlastiti brend sportske odjeće i izgradila karijeru neovisno o svijetu Formule 1. Njezina prisutnost u paddocku uvijek privlači pažnju medija, no njezin fokus ostaje na vlastitom poslovnom carstvu.

Nova generacija koja osvaja

Alexandra Saint Mleux: Djevojka Ferrarijevog vozača Charlesa Leclerca brzo je osvojila simpatije javnosti. Ova studentica povijesti umjetnosti iz Italije postala je popularna na društvenim mrežama, posebice TikToku, gdje dijeli isječke iz svog života, a njezin elegantan stil i diskretnost čine je jednim od omiljenih novih lica u F1 krugu.

Francisca 'Kika' Cerqueira Gomes: Partnerica Pierrea Gaslyja, portugalska je manekenka i influencerica. Sa samo 22 godine, već ima uspješnu karijeru i stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama. Njezina veza s vozačem Alpinea donijela joj je globalnu prepoznatljivost, koju vješto koristi za daljnji razvoj svog brenda.

Ove žene dokazuju da je pojam "WAG" evoluirao. One nisu samo pratnja, već moćne i neovisne osobe koje grade vlastite karijere i ostavljaju dubok trag u svijetu mode, sporta i poduzetništva.