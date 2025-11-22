FREEMAIL
Lando pokorio Las Vegas: Britanac osvojio pole i ide po naslov svjetskog prvaka?

Foto: Tayfun Coskun/afp/profimedia

Vodeći u ukupnom poretku bio je brži od četverostrukog aktualnog svjetskog prvaka Nizozemca Maxa Verstappena

22.11.2025.
8:07
Hina
Tayfun Coskun/afp/profimedia
Britanac Lando Norris u McLarenu startat će u subotu na Velikoj nagradi Las Vegasa, 22. od 24 utrke sezone Formule 1, s pole positiona nakon što je u petak postavio najbrže vrijeme u kvalifikacijama na stazi Las Vegas Street Circuit.

Vodeći u ukupnom poretku bio je brži od četverostrukog aktualnog svjetskog prvaka Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull) i Španjolca Carlosa Sainza (Williams). Australac Oscar Piastri (McLaren) startat će s petog mjesta.

Norris, koji ne može osigurati naslov u Las Vegasu, ima 24 boda prednosti ispred Piastrija i u subotu navečer će pokušati osvojiti treću pobjedu zaredom na uličnoj stazi. Ovo mu je sedmi pole position ove sezone.

Od 2026. Formulu 1 ekskluzivno možete gledati na RTL televiziji

Britanac George Russell (Mercedes), pobjednik prošle sezone u Las Vegasu, ostvario je četvrto najbrže vrijeme. Novozelanđanin Liam Lawson (Racing Bulls) kvalificirao se kao šesti, ispred veterana Španjolca Fernanda Alonsa (Aston Martin) i Francuza Isacka Hadjara (Racing Bulls).

POGLEDAJTE VIDEO: Audi otkrio izgled svog F1 bolida: Počinje novo poglavlje za novoimenu momčad

Las VegasMax VerstapenLando Norris
