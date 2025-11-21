Anthony Joshua i YouTuber Jake Paul odradili bizarno sučeljavanje uoči kontroverznog meča

Meč koji boksački puristi smatraju farsom, a ostatak svijeta s nevjericom iščekuje, službeno je potvrđen. Bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua i YouTuber Jake Paul ući će u ring 19. prosinca u Miamiju. Njihovo prvo sučeljavanje otkrilo je sve – od sirovih prijetnji i bizarnih trenutaka do pozadinske priče o tome kako je uopće došlo do ovog sportskog spektakla.

