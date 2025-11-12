Sjećate li se Lennoxa Lewisa? Neprepoznatljiv je, ovako sada izgleda boksač koji je 'uništio' Mavrovića

Lennox Lewis (60), legendarni britanski boksač koji je hrvatskoj javnosti najpoznatiji po meču iz 1998. godine u kojemu je pobijedio našeg Željka Mavrovića, danas je u mirovini i živi potpuno drugačiji život.

Nakon što je završio karijeru prije 21 godine, danas radi kao stručni komentator i analitičar i drastično je promijenio svoj imidž, a u našoj galeriji pogledajte kako sada izgleda i doznajte više o njegovoj velikoj karijeri.