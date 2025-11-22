Zabijelilo se! Prvi snijeg diljem zemlje, stvara se idila, vozači jutros imaju posla

Snježne pahulje jutros padaju diljem Hrvatske, vozači u Zagrebu ujutro su morali čistiti prvi snijeg ove zime.

Tek se počeo hvatati na travnatim površinama i krovovima.

HAK izvještava da snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti.

Prve pahulje pale su i u Slavonskom Brodu još u petak uvečer i stvorile prvu zimsku idilu. RTL-ova rognostičarka Ana Bago Tomac najavila je snijeg u većini krajeva zemlje slabiji u istočnom dijelu zemlje, ali u većini nizinske Hrvatske umjeren, barem povremeno i stvarat će se tanji snježni pokrivač.

Jutarnja temperatura između -4 i nula, na Jadranu od 4 na sjevernom do 10 na južnom dijelu. Na Jadranu će najveći problem biti olujna bura s orkanskim udarima koja će prekinuti promet između unutrašnjosti i obale.

Temperatura se tijekom dana neće previše mijenjati, tek za nekoliko stupnjeva pa će najviša biti od 1 do 3. Padat će uglavnom snijeg - i u nizinskim predjelima i u obližnjem gorju, bit će hladno i vjetrovito uz umjeren sjeverac! Zanimljivo je spomenuti da je prema našim podacima Zagreb tijekom studenog u proteklih 20 godina tek 3 puta imao snijeg. Kako je jutros izgledalo u Zagrebu i Slavonskom Brodu sinoć pogledajte u galeriji.