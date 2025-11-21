Od Big Brother zvijezda, do političara: Evo tko je sve bio na prosvjedu za Radio 101

Na današnji dan prije 29 godina, Zagreb je doživio najveći prosvjed u povijesti moderne Hrvatske. Na Trgu bana Jelačića okupilo se više od 120 tisuća građana u znak podrške Radiju 101, kojem je tada oduzeta koncesija. Među okupljenima bili su i brojni poznati političari i javne osobe, među njima bivši predsjednik Stipe Mesić (90), političarka Vesna Pusić (72) dugogodišnji bivši zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, a na pozornici su nastupili Let 3 i mnogi drugi glazbenici. Odluka Vijeća za telekomunikacije izazvala je val negodovanja i brzo prerasla u širi bunt protiv tadašnje vlasti. Predsjednik Franjo Tuđman tada je bio na liječenju u Washingtonu, a tražio je da se prosvjed spriječi. Tadašnji ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak odbio je upotrijebiti silu, navodeći da bi takva odluka imala tragične posljedice. Prosvjed je ipak protekao mirno, uz more svijeća i potpunu podršku građana. Europa je pritiskom zahtijevala vraćanje koncesije, što je na kraju i učinjeno. “Noć svijeća” tako je postala simbol borbe za slobodu medija, građanske odlučnosti i trenutak kada je Hrvatska jasno pokazala svoju demokratsku zrelost. U nastavku pogledajte kako je izgeldala "Noć svijeća".