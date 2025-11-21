Bilić Boysi rasplakali su Hram nogometa: Englezi nam ovo nikada nisu zaboravili

Jedna od kultnih pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije postala je punoljetna. Prije 18 godina Bilić Boysi su na Wembleyju porazili Englesku i tako ih izbacili iz konkurencije za Euro 2008.

Bilo je to posljednje kolo najuspješnijih hrvatskih kvalifikacija (sve do ove godine). Bilićeva je momčad već osigurala Euro u Austriji i Švicarskoj dok je Englezima bio dovoljan bod za plasman. Wembley je bio pun i očekivala se engleske fešta. Slaven Bilić posebno poznaje Engleze i htio je utišati Wembley. U tome je i uspio.

Niko Kranjčar iskoristio je kišni teren i pogodio iz daljine, lopta je prevarila Scotta Carsona i završila u mreži. Već u 14. minuti Olić je zabio za 0:2 i Englezi su bili u očaju. Na poluvremenu su se pribrali, Frank Lampard zabio je s bijele točke u 61., a devet minuta kasnije Peter Crouch je zabio za 2:2, rezultat koji je Engleze vodio na Euro.

Ipak, Mladen Petrić zabio je bombetinu u 82. minuti i srušio engleske snove. Wembley je bio u suzama. Steve McClaren, engleski izbornik prozvan je u engleskim medijima kao Wally with a brolly (Budala s kišobranom) i Englezi su propustili Euro. Rusija je tada zahvaljivala Hrvatskoj jer oni su otišli na Euro i otišli sve do polufinala.

Kako je Hrvatska prošla na tom Euru nećemo se prisjećati, ali bila je to generacija koja je zaslužila puno više.

Engleska - Hrvatska 2-3 (0-2)

Engleska (4-1-4-1): Carson - Richards, Campbell, Lescott, Bridge - Hargreaves - Wright-Phillips, Gerrard, Lampard, Cole - Crouch; izbornik: Steve McClaren.

Hrvatska (4-4-2): Pletikosa - Ćorluka, Šimić, R. Kovač, Šimunić - Srna, Modrić, N. Kovač, Kranjčar - Olić, Eduardo; izbornik: Slaven Bilić.

