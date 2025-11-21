Ambiciozni planovi posrnulog velikana izazvali buru: Predstavili novi plan stadiona

Ambicije Birmingham Cityja nikada nisu bile veće. Od kada je Knighthead Capital 2023. godine preuzeo klub, u Birminghamu se osjeća potpuno nova energija od pojačanja, infrastrukturnih ulaganja pa sve do vizije dugoročnog rasta. Ta vizija kulminirala je u četvrtak predstavljanjem revolucionarnog projekta: novog stadiona kapaciteta čak 62.000 mjesta, koji bi postao središnji objekt budućeg „Sportskog kvarta“ u istočnom Birminghamu.

Riječ je o investiciji procijenjenoj na više od milijardu funti, a dio je još šireg megaprojekta vrijednog između 2.8 i 3.4 milijarde eura, koji uključuje stambene, poslovne i zabavne sadržaje. Predstavljanje je održano u Digbeth Loc Film Studiosu, u sklopu obilježavanja 150. obljetnice kluba.

Predsjednik i suvlasnik kluba Tom Wagner istaknuo je da je novi stadion ključan korak u stvaranju modernog, globalno relevantnog Birmingham Cityja.

Foto: Jacob King, Pa Images/alamy/profimedia

„Ovo je povijesna prekretnica za klub. Želimo dom koji će odražavati naše ambicije, ne samo u engleskom nogometu, već i u razvoju cijelog grada. West Midlands ima bogatu industrijsku tradiciju, inovaciju i energiju, i vjerujem da te vrijednosti mogu izgraditi novu eru uspjeha na terenu i izvan njega.“

Wagner je uvjeren da će Birmingham uskoro konkurirati za povratak u Premier ligu, iako je momčad trenutačno u sredini ljestvice Championshipa. Arhitektonska rješenja izradili su Heatherwick Studio i MANICA Architecture, globalno poznate tvrtke koje stoje iza brojnih prestižnih sportskih objekata.

Thomas Heatherwick, osnivač Heatherwick Studija, opisao je koncept kao projekt duboko ukorijenjen u identitetu grada: „Mnogi stadioni izgledaju kao da su sletjeli s drugog planeta. Ovaj stadion raste iz samog Birminghamu iz njegove tradicije ciglane, zanata i inovacije. Želimo da bude mjesto života, okupljanja i igre, a ne samo sportski objekt.“

David Manica iz MANICA Architecture dodao je:„Ovaj dizajn odražava otpornost i strast birminghamske zajednice. On slavi navijače, ali istovremeno stvara temelje za buduće generacije.“ Plan je da stadion bude otvoren za sezonu 2030./31.

Dok su navijači Birmingham Cityja projekt dočekali s uzbuđenjem, rivali, posebno navijači Aston Ville, nisu propustili priliku za šalu. Na društvenim mrežama izmjenjivali su se komentari koji ismijavaju futuristički dizajn sa komenatrima poput „Kao da je Willy Wonka dizajnirao elektranu.“, „To je dvorac na napuhavanje, zar ne?“ i slično podrugivanja.

Usprkos tome, klub uživa snažnu podršku te su se u predstavljanje uključili i Jude Bellingham te, Tom Brady, suvlasnik kluba, koji je najavio i buduće NFL utakmice na novom stadionu.

Novi stadion trebao bi biti „sidro“ ogromnog Birmingham Sports Quartera, revolucionarnog projekta koji će obuhvaćati: nove stambene četvrti, maloprodajne i poslovne objekte, zabavne sadržaje, prostore za zajednicu,poboljšanu prometnu infrastrukturu, nova radna mjesta. Klub već provodi konzultacije s lokalnom zajednicom, političarima i urbanistima prije službene prijave projekta.

