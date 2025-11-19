Država od 150.000 stanovnika izborila SP i ispisala povijest: Ovi kadrovi obilaze svijet

Reprezentacija Curaçaa ispisala je povijest. Prvi put ušla je na Svjetsko prvenstvo 2026. Ono što je godinama izgledalo kao nemoguća misija ostvarilo se u Kingstonu, glavnom gradu Jamajke, gdje je ova otočna država, teritorij Kraljevine Nizozemske, odigrala ključnih 0-0 i osvojila skupinu ispred domaćina, javlja američki CNN i navodi kako je Curaçao ispisao nogometnu povijest.

Prvi nastup na SP-u

"Curaçao je završio kao jedina neporažena reprezentacija na turniru, te je osvojio prvo mjesto u skupini B s ukupno 12 bodova, čime je izborio svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu u povijesti. Povijesni uspjeh ostvarili su iako trener Dick Advocaat nije bio na klupi. Iskusni 78-godišnji stručnjak propustio je odlučujuću utakmicu jer se prošlog vikenda morao vratiti u Nizozemsku zbog obiteljskih razloga. Advocaat je tijekom karijere tri puta vodio nizozemsku reprezentaciju, a bio je i izbornik Južne Koreje, Belgije i Rusije prije nego što je preuzeo kormilo Curaçaa", piše CNN.

Sa svojih nešto više od 150.000 stanovnika Curaçao je postao država s najmanjim brojem stanovnika koja je ikad izborila nastup na Svjetskom prvenstvu, čime je nadmašio dosadašnjeg rekordera Island, koji je s oko 330.000 stanovnika igrao u Rusiji 2018.

Uz to, Curaçao je i najmanja država po površini koja će se pojaviti na svjetskoj smotri. Donedavno je tu titulu držala Zelenortska Republika, no Curaçao je od nje čak deset puta manji pa je postavio novi rekord koji će teško biti srušen. Ujedno je postao i peta karipska reprezentacija na Svjetskom prvenstvu, nakon Kube, Haitija, Jamajke te Trinidada i Tobaga.

Projekt dug 20 godina

"Uspjeli smo dovršiti projekt Svjetskog prvenstva koji smo započeli još 2004. godine. Osjećaj je nevjerojatan, ovo je za sve Curaçaoance diljem svijeta – u Americi, Europi, na otoku – i za svakoga tko voli Curaçao, bez obzira odakle dolazi. Mali smo teritorijem, ali smo veliki srcem i dušom", rekao je nakon utakmice Gilbert Martina, predsjednik Nogometnog saveza Curaçaa.

Istaknuo je da iza ovog uspjeha stoje godine rada i vjere.

"Mislim da je sve rezultat upornosti. Svi smo bili uvjereni da ćemo se jednog dana kvalificirati na Svjetsko prvenstvo i konačno smo to dočekali", dodao je Martina. Uz osmijeh je poručio da ga ždrijeb 5. prosinca posebno ne brine.

"Neka dođe tko god hoće, mi smo svoje Svjetsko prvenstvo već osvojili."

‘Nitko nije vjerovao, ali mi jesmo’

Sličnu poruku poslao je i kapetan reprezentacije.

"Nevjerojatno smo sretni, ovo nam strašno puno znači. Borimo se za ovo najmanje 15 godina i smatram da smo to zaslužili. Do prije par godina nismo mogli ni sanjati o ovom", rekao je Leandro Bacuna, rekorder po broju nastupa za Curaçao.

"Nije mi bitno koga ćemo dobiti u skupini. Nitko nam nije davao šanse, ali mi smo vjerovali."

Juninho Bacuna je kazao:

"To je ludo i bila bi jedna od najvećih stvari koje će se dogoditi Curacau," rekao je veznjak Juninho Bacuna, bivši igrač Huddersfielda, Rangersa i Birminghama, prije utakmice.

Govoreći za BBC Radio 5 Live, dodao je:

"Nevjerojatno je i fantastično. Čak ni prije nekoliko godina ne biste mogli ni pomisliti na to. Da osobno budem dio toga i ostvarim taj san bilo bi nevjerojatno."

Curaçao se tako pridružio Uzbekistanu, Jordanu i Zelenortskoj Republici kao četvrti debitant na Svjetskom prvenstvu "United 2026".