Holivudska plavušica magnet je za Grammyje i udvarače: Ovako se popela na svjetske ljestvice

Američka pjevačica i glumica Sabrina Carpenter (26) danas je jedno od vodećih imena svjetske pop scene s hitovima kao što su "Espresso" i "Please Please Please", a koji dominiraju ljestvicama. Ipak, njezin uspjeh nije došao preko noći. Iza njega stoji više od desetljeća rada u glumi i glazbi, a put od tinejdžerske zvijezde do globalne senzacije bio je postepen.

Rođena je 1999. godine u Pennsylvaniji te je rano pokazala interes za scenu. S deset godina počela je objavljivati obrade pjesama na YouTubeu, a ubrzo je osvojila treće mjesto na pjevačkom natjecanju koje je organizirala pjevačica i glumica Miley Cyrus (32). Prvu glumačku ulogu ostvarila je 2011. u seriji "Zakon i red: Odjel za žrtve". Ključni trenutak za njezinu ranu karijeru dogodio se 2014. godine kada je dobila jednu od glavnih uloga, onu buntovne Maye Hart u popularnoj Disney Channel seriji "Djevojka susreće svijet".

Uloga joj je donijela prepoznatljivost među mlađom publikom i poslužila kao odskočna daska za glazbenu karijeru. Iste godine potpisala je ugovor s izdavačkom kućom Hollywood Records i objavila svoj debitantski album Eyes Wide Open (2015.).

Zašto je Sabrina Carpenter naglo ulovila val veće popularnosti?

Paralelno s glazbom, Sabrina je nastavila graditi glumačku karijeru u filmovima kao što su "Taj hejt u glavi" (2018.) i "Tall Girl" (2019.). Prijelaz u izdavačku kuću Island Records 2021. godine pokazao se kao presudan korak. Dobila je veću kreativnu kontrolu, što je rezultiralo autentičnijim i odvažnijom glazbom. Iako je godinama prisutna na sceni, nekoliko je ključnih događaja lansiralo Sabrinu Carpenter u orbitu globalne popularnosti.

Prvi veći val medijske pažnje stigao je 2021. godine zbog navodnog ljubavnog trokuta s pjevačicom Olivijom Rodrigo i glumcem Joshuom Bassettom. Nakon što je Rodrigo objavila hit "drivers license", Carpenter je odgovorila pjesmom "Skin" koja je postala njezin prvi ulazak na Billboard Hot 100 ljestvicu.