Ovo je Vjesnikov neboder danas i jučer navečer: Fotografije otkrivaju koliko je požar bio dramatičan

Sve se promijenilo sinoć oko 23 sata.

Zagreb je praktički ostao bez jednog svog simbola - Vjesnika.

Požar koji je izbio u Vjesnikovom neboderu gorio je punih 17 sati. I dalje se malo po malo dimi. Nije gotovo. Statičari su utvrdili da građevina nije sigurna zbog čega su se vatrogasci povukli iz unutarnjih prostorija.

Njih nešto manje od stotinjak cijelu noć gasilo je požar na nekoliko katova kultne zgrade glavnog grada. Net.hr sve je pratio uživo s terena gdje je naša novinarka Katarina Dimitrijević Hrnjkaš razgovarala s vatrogascima i policijom.

Ovdje možete čitati sve što se događalo kroz cijelu noć i danas tijekom dana, a u galeriji vam donosimo kako sada (u utorak navečer) izgleda Vjesnik, ali i kako je izgledao sinoć navečer kada je sve planulo.