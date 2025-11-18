Izaslanici Vlade i Milanovića stigli u Škabrnju: U Vukovaru se ljudi okupljaju uoči obljetnice stradanja

Kolonom sjećanja i komemorativnim programima u Vukovaru se u utorak obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine i 34. godišnjica stradanja toga grada u Domovinskom ratu.

Počelo je okupljanje kod Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro". U dvorištu vukovarske Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" prigodni komemorativni program "Vukovar, mjesto posebnog domovnskog pijeteta", uz sudjelovanje Klape Hrvatske ratne mornarice "Sv. Juraj" i glumca Darka Milasa započet će u 10 sati. Odatle će se sudinici obilježavanja u Koloni sjećanja uputiti gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, gdje će državna i druga izaslanstva položiti vijence i upaliti svijeće.

Tko će predvoditi Kolonu sjećanja?

Ove godine Kolonu sjećanja predvodit će braniteljice Vukovara, uz članove obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, kao i same vukovarske branitelje.

Dolazak u Vukovar najavila su izaslanstva Vlade i Hrvatskog sabora na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem, dok predsjednik Republike Zoran Milanović neće doći zbog zdravstvenih tegoba.

U Koloni sjećanja i ove će godine koračati mladi u bijelim majicama s imenima poginulih i nestalih vukovarskih branitelja i braniteljica.

To je inicijativa "Umjesto njih" Studentskog katoličkog centra u Osijeku, koji na taj način želi svakom branitelju i braniteljici "vratiti lice, ime, priču i dostojanstvo" i time pokazati da sjećanje na njih ne blijedi nego živi u novim generacijama.

Molitvu za poginule, ubijene i nestale na Memorijalnom groblju će izmoliti đakovački i osječki nadbiskup i metropolit Marin Srakić, a misu zadušnicu, također na groblju, predvodit će šibenski biskup Tomislav Rogić.