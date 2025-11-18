FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JUTRO POSLIJE /

Vatra još gori, krhotine padaju, vatrogasci se bore: Vjesnik se pretvorio u pakleni toranj

Vatra još gori, krhotine padaju, vatrogasci se bore: Vjesnik se pretvorio u pakleni toranj
Foto: Pixsell
1 /35
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U ponedjeljak kasno navečer buknuo je požar na kultnom zagrebačkom Vjesniku, neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrenom stihijom, a jutro poslije, prizori izgledaju stravično. Vatra još gori, a krhotine padaju i po automobilima parkiranima u obližnjim ulicama.

Šteta je golema, potvrdili su Siniša Jembrih, šef zagrebačkih vatrogasaca i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Srećom, nema ljudskih žrtava, a u jednom trenutku nastala je velika opasnost za vatrogasce. Naime, u trenutku dok su bili u neboderu i gasili požar na višim katovima, buknuo je i na nižim.

18.11.2025.
8:06
Tajana Gvardiol
Pixsell
PožarVjesnikVatrogasciZagreb
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JUTRO POSLIJE /
Vatra još gori, krhotine padaju, vatrogasci se bore: Vjesnik se pretvorio u pakleni toranj