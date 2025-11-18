Vatra još gori, krhotine padaju, vatrogasci se bore: Vjesnik se pretvorio u pakleni toranj

U ponedjeljak kasno navečer buknuo je požar na kultnom zagrebačkom Vjesniku, neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrenom stihijom, a jutro poslije, prizori izgledaju stravično. Vatra još gori, a krhotine padaju i po automobilima parkiranima u obližnjim ulicama.

Šteta je golema, potvrdili su Siniša Jembrih, šef zagrebačkih vatrogasaca i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Srećom, nema ljudskih žrtava, a u jednom trenutku nastala je velika opasnost za vatrogasce. Naime, u trenutku dok su bili u neboderu i gasili požar na višim katovima, buknuo je i na nižim.