Šokirani Zagrepčani promatraju kako vatra guta zgradu Vjesnika: 'Nevjerojatno!'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je u utorak rano ujutro obišao požarište Vjesnikova nebodera, izjavio je da će vatrogasci tijekom dana nastaviti gasiti požar koji je izbio u ponedjeljak oko 23 sata, šteta je totalna, no najbitnije je da nema žrtava.

Iza šokiranih stanara u zgradama pored Vjesnika neprospavana je noć. "Kao da je dva puta grom roknuo j**ote. Ustao sam, na prozoru mi je stajao svijećnjak za Vukovar i išao sam ga pogledat. Kad ono, vidim svjetlost neku kroz prozor... gori sve! Odjednom vidim - dolaze vatrogasci. Kad sam opet pogledao već je krenulo gorjeti na nižim katovima. I onda opet prema gore krenulo. Cijelu noć sam bio malo u krevetu, malo kod prozora gledati što se događa. Nevjerojatno. Svima sam slao slike da i oni vide", kaže za Jutarnji list Ilija Lozančić.

"Inače naša zgrada gleda točno prema Vjesniku, vidjela sam crveni odsjaj. Inače to vidimo kad je zalazak sunca, a sad sam shvatila da nešto gori. Vjesnik gori! Odmah sam mamu probudila. Mislim, to se desetljećima ne održava. Nismo čuli nikakve gromove, ali smo čuli da se tako nešto priča. Čudno je to, nema li takva zgrada uzemljenje", govori jedna građanka.

