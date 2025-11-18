Nevjerojatni prizori plamteće utrobe Vjesnikovog nebodera: S ovim su se vatrogasci borili!

Cijelu noć zagrebački vatrogasci borili su se s požarom u zgradi Vjesnika koji je buknuo u ponedjeljak nešto iza 23 sata. U gašenju je sudjelovalo 30 vozila s preko 80 vatrogasaca. U utorak ujutro, stanje je nešto bolje, ali požar i dalje nije ugašen.

S pročelja padaju komadi stakla i objekta, a procjenjuje se da će gašenje trajati cijeli dan. Šef vatrogasaca Siniša Jembrih najavio je kako će vatrogasci ostati dežurati cijeli dan. Fotografije izvana pokazuju katastrofu, a sada su vatrogasi objavili s čime su se točno morali boriti iznutra.

Napisali su i objavu na Facebooku.

Gašenje počelo na 15. katu

"Zaprimili smo jednu dojavu o gustome crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasne snage započele su gašenje na 15. katu.

Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve katove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i prijeći na vanjsko gašenje. Vanjsko gašenje je bilo otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova.

Nakon regrupiranja započeli smo s detaljnim pregledom i gašenjem objekta od podruma prema vrhu, kako bismo spriječili da požar ponovno odsiječe odstupnicu.

Na fotografijama možete vidjeti kako izgleda intervencija u ovakvim uvjetima.

Hvala svima na predanom radu", napisali su.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Tomašević i Siniša Jembrih o požaru u Vjesniku