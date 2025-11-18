FREEMAIL
Vukovar se s tugom prisjeća najtežeg dana: Prošlo je 34 godine od tragedije

Vukovar se s tugom prisjeća najtežeg dana: Prošlo je 34 godine od tragedije
Foto: Mustafa Ozturk/afp/profimedia

Ove godine Kolonu sjećanja predvodit će braniteljice Vukovara, uz članove obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, kao i same vukovarske branitelje

18.11.2025.
8:51
Hinadanas.hrTesa Katalinić
Mustafa Ozturk/afp/profimedia
Kolonom sjećanja i komemorativnim programima u Vukovaru obilježava se danas Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine i 34. godišnjica stradanja toga grada u Domovinskom ratu. Odatle će se sudinici obilježavanja u Koloni sjećanja uputiti gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, gdje će državna i druga izaslanstva položiti vijence i upaliti svijeće.

Dolazak u Vukovar najavila su izaslanstva Vlade i Hrvatskog sabora na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem, dok predsjednik Republike Zoran Milanović neće doći zbog zdravstvenih tegoba.

Ključne informacije

  • Obilježava se Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
  • Službeni program počinje u 10 sati
  • Kolonu sjećanja predvodit će braniteljice Vukovara

Pratite tijek događaja:

Tromjesečna opsada Vukovara

8.15. - Tijekom gotovo tromjesečne opsade Vukovara u ljeto i jesen 1991. godine poginulo je 450 branitelja i 1350 civila, od toga 86 djece. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece, ranjeno je više od 2500 ljudi, a mnogi su zatočeni i odvedeni u logore.  Od 1740 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu, čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni, 328 ih je iz Vukovara i 451 s područja Vukovarsko-srijemske županije.

U Koloni sjećanja i ove će godine koračati mladi u bijelim majicama s imenima poginulih i nestalih vukovarskih branitelja i braniteljica. To je inicijativa "Umjesto njih" Studentskog katoličkog centra u Osijeku, koji na taj način želi svakom branitelju i braniteljici "vratiti lice, ime, priču i dostojanstvo" i time pokazati da sjećanje na njih ne blijedi nego živi u novim generacijama.

Molitvu za poginule, ubijene i nestale na Memorijalnom groblju će izmoliti đakovački i osječki nadbiskup i metropolit Marin Srakić, a misu zadušnicu, također na groblju, predvodit će šibenski biskup Tomislav Rogić.

Poslijepodne u 17 sati Vukovarci će se prisjetiti svih poginulih i nestalih u agresiji na njihov grad puštanjem svijetiljki niz Dunav, a u simboličnih 18,11 sati sa crkvenih tornjeva vukovarskih, ali i tornjeva diljem Hrvatske oglasit će se crkvena zvona.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubili joj supruga, trudnu sestru, ona izgubila bebu: Ova heroina i sama je branila Vukovar!

Dan SjećanjaVukovarKolona SjećanjaDomovinski Rat
najčitanije
