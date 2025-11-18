Severina Vukovaru posvetila pjesmu, obasuli je komentarima: 'Da se ne zaboravi'

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Severina (53) na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje podijelila je s pratiteljima emotivan trenutak sa svog nedavnog nastupa.

Na Instagramu je objavila video gdje u Areni Zagreb pjeva pred tisućama obožavatelja svoju pjesmu ''Grad bez ljudi'', dok je uz video kratko napisala "Vukovar", jasno dajući do znanja da je objava posvećena obilježavanju pada grada heroja.

''Vidjela sam grad bez ljudi, pobjednika kako gubi, anđele na stupu srama, djecu koja plaču sama", pjevala je Severina svoju pjesmu u videu objavljenom na Instagramu.

"Predivna si", "Svaka čast", "Da se ne zaboravi'', neki su od komentara ispod njezine objave.

Podsjetimo, Kolonom sjećanja i komemorativnim programima u Vukovaru obilježava se danas Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine i 34. godišnjica stradanja toga grada u Domovinskom ratu. Odatle će se sudionici obilježavanja u Koloni sjećanja uputiti gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, gdje će državna i druga izaslanstva položiti vijence i upaliti svijeće.

