Photoshop ili slučajnost? Detalj na čestitki Harryja i Meghan zbunio i nasmijao pratitelje

Princ Harry (41), britanski princ i vojvoda od Sussexa, te Meghan Markle (44), bivša glumica i vojvotkinja od Sussexa, prije nekoliko su dana podijelili svoju božićnu čestitku za 2025. godinu. Iako je objava bila zamišljena kao blagdanska poruka obitelji i zajedništva, pažnju javnosti ubrzo je privukao jedan neobičan detalj na fotografiji.

Obiteljska čestitka i dvije fotografije

Harry i Meghan, koji od vjenčanja 2018. svake godine objavljuju božićnu čestitku, ovaj su put podijelili dvije dosad neviđene fotografije četveročlane obitelji. Čestitku je Meghan objavila na svom Instagram profilu uz poruku: „Sretni blagdani! Od naše obitelji vašoj.“ Na jednoj od fotografija par s djecom pozira na mostu okružen zelenilom, u opuštenom i prirodnom ambijentu.

Upravo je ta fotografija postala predmet rasprave jer su neki pratitelji primijetili neobičnu mrlju iznad Harryjeve glave. Zbog tog detalja, koji izgleda kao da „briše“ dio njegove kose, dio javnosti posumnjao je na moguću pogrešku u obradi fotografije.

Reakcije na društvenim mrežama

Korisnici društvenih mreža, osobito Reddita, počeli su nagađati o uzroku neobičnog izgleda fotografije. Dok su jedni tvrdili da izgleda kao greška nastala korištenjem alata za kloniranje u Photoshopu, drugi su smatrali da je riječ o listu ili grani u prvom planu. Rasprava se brzo proširila, a mišljenja su ostala podijeljena.

