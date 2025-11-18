Od njezine transformacije padaju vilice: Potrošila masnu lovu, ovako izgleda danas

Britanska manekenka Jade Mandongwe odlučila je prije svog 30. rođendana napraviti zahvat o kojem je godinama razmišljala. Riječ je o faceliftingu. U Tursku je otputovala s jasnim planom i uložila 50 tisuća funti u kombinaciju estetskih zahvata. Kako je rekla u jednoj od objava na društvenim mrežama, cilj joj nije bio prikriti nedostatke, nego postići izgled koji je smatrala najboljim za sebe.

Nakon faceliftinga se u listopadu ove godine odlučila i na korekciju dojki i zubi, čime je zaokružila proces estetske transformacije.

Cijeli postupak, uključujući oporavak, Mandongwe je dokumentirala na društvenim mrežama. Svojim je pratiteljima imala želju prikazati realnu stranu estetskih zahvata, od odluke i pripreme do izazova koji prate oporavak. Danas kaže da je zadovoljna rezultatima te da je ulaganje imalo smisla. Zavirite u galeriju i pogledajte kako je izgledala prije i poslije.