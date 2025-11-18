Prepoznajete li je? Supruga Gordana Jandrokovića nekada je izgledala potpuno drugačije

Supruga predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, Sonja Jandroković rodila se u Pekingu kao dijete diplomata, a dio djetinjstva provela je i u Bugarskoj. Po zanimanju je liječnica, točnije specijalistica oftalmologije te je profesionalno aktivna u KBC-u Zagreb, uz znanstveni angažman u svojoj struci.

Sonja i Gordan upoznali su se tijekom ljetovanja na otoku Krku, a u braku su od 1994. godine. Zajedno imaju troje djece: sinove Mihaela i Juraja te kćer Klaru.

Zanimljiv detalj iz obiteljske povijesti je da je Sonja sestrična Zorana Milanovića, predsjednika Republike Hrvatske. Unatoč obavezama supruga u politici, Sonja se rijetko pojavljuje u medijima, no poznata je po svojoj stručnosti i diskretnoj podršci obitelji.