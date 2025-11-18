FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RIJETKO JE VIĐAMO /

Prepoznajete li je? Supruga Gordana Jandrokovića nekada je izgledala potpuno drugačije

Prepoznajete li je? Supruga Gordana Jandrokovića nekada je izgledala potpuno drugačije
Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Sonja Jandroković je supruga predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, a rodila se u u Pekingu kao dijete diplomata.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Supruga predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, Sonja Jandroković rodila se u Pekingu kao dijete diplomata, a dio djetinjstva provela je i u Bugarskoj. Po zanimanju je liječnica, točnije specijalistica oftalmologije te je profesionalno aktivna u KBC-u Zagreb, uz znanstveni angažman u svojoj struci.

Sonja i Gordan upoznali su se tijekom ljetovanja na otoku Krku, a u braku su od 1994. godine. Zajedno imaju troje djece: sinove Mihaela i Juraja te kćer Klaru.

Zanimljiv detalj iz obiteljske povijesti je da je Sonja sestrična Zorana Milanovića, predsjednika Republike Hrvatske. Unatoč obavezama supruga u politici, Sonja se rijetko pojavljuje u medijima, no poznata je po svojoj stručnosti i diskretnoj podršci obitelji.

18.11.2025.
19:46
Jelena Pavković
Sanjin Strukic/pixsell
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RIJETKO JE VIĐAMO /
Prepoznajete li je? Supruga Gordana Jandrokovića nekada je izgledala potpuno drugačije