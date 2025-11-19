Drama na Prateru! Lica Bošnjaka nakon propuštene prilike rekla su sve: 'Ne mogu, teško je'

U odlučujućem kolu skupine H, na bečkom Prateru, Austrija i Bosna i Hercegovina odigrale su u utorak navečer, pred skoro 25 000 navijača Bosne i Hercegovine, izravni dvoboj za vizu za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedećeg ljeta. Gostima je trebala pobjeda za povratak na Mundijal nakon 2014., dok je domaćinima bio dovoljan i remi.

BiH povela u 12., Austrija izjednačila u 78.

BiH je bolje otvorila susret. Nakon kornera u 12. minuti zabio je Haris Tabaković i zapalio nadu gostujućih navijača. No, Austrija je u nastavku pojačala pritisak i u 78. minuti Michael Gregoritsch u gužvi u kaznenom prostoru postigla pogodak za 1-1.

Taj rezultat ostao je na semaforu do kraja. Austrijanci su s bodom osigurali nastup na svom prvom Svjetskom prvenstvu nakon 27 godina, dok je bosanskohercegovačkoj reprezentaciji ponovno izmakao san o Mundijalu. Reprezentativci Bosne i Hercegovine pali su u očaj nakon utakmice. Tarik Muharemović u suzama dao izjavu koju će BiH pamtiti:

'Što da kažem'

"Što da kažem", u suzama je započeo Muharemović izjavu za BHRTi nastavio:

"Ne mogu pričati, ovo mi je teško, najgori trenutak u karijeri. Imali smo sve u rukama, vodimo, primio gol i padne ti sve, koncentracija. Ne volim puno da pričam, momci rade, dajemo sve od sebe, ali kada te neće, neće. Najgore mi je o baražu pričati, ja volim odmah da idem dalje, ali ako je dragi Bog tako odredio odlazak u baraž, borit ćemo se. Cijela država je zaslužila pobjedu".

Izbornik BiH Sergej Barbarez bio je vidno razočaran, tužan, utučen nakon praterske drame.

'Ovo je najveći broj navijača koji smo ikada doživjeli'

"Sigurno mogu izraziti ogroman ponos i sreću što imam priliku raditi s ovim momcima koji su dali sve od sebe. To je pravi put kojim želimo nastaviti. Naravno, sada je u svlačionici prisutna tuga i nisu sretna lica, ali idemo dalje - ovo je temelj i ono što treba ovoj državi i ovoj reprezentaciji", rekao je Barbarez, dodavši:

"Plan je bio da više držimo loptu i da u tranziciji pokušamo stvoriti nešto. Imali smo odlične prilike preko Tabakovića i Mujakića. Nemam što kome zamjeriti, dali su posljednji atom snage. To su neke stvari koje u snu treba završiti, ali nažalost nismo uspjeli."

Barbarez je o navijačima kazao sljedeće:

"Ovo je nešto što čovjek ne može ni sanjati. Ovo je najveći broj navijača koji smo ikada doživjeli. Ponosan sam što možemo igrati za njih."

