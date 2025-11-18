BiH u drami ostala bez izravnog plasmana na SP, Škotska u nadoknadi poslala Dansku u baraž

Nogometne reprezentacije Švicarske, Škotske, Španjolske, Austrije i Belgije u utorak su postale pobjednici svojih kvalifikacijskih skupina čime su osigurale direktan odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Tih pet momčadi tako se pridružilo ranije sigurnim europskim reprezentacijama za nastup u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Ranije su iz Europe plasman na SP osigurali Hrvatska, Engleska, Francuska, Portugal, Norveška, Njemačka i Nizozemska kao pobjednici svojih skupina.

U skupini H Bosna i Hercegovina je gostovala u Beču kod Austrije i igrala joj je samo pobjeda za direktni proboj na Svjetsko prvenstvo. Do 78. minute BiH je imala put prema Svjetskom prvenstvu. Vodila je 1-0 nakon što je vrlo rano, u 12. minuti, domaćina šokirao Tabaković. Uspješno su se gosti branili sve do 78. minute kada je Arnautović pogodio okvir vrata, a na odbijenu loptu je najbolje reagirao Gregoritsch i zabio za 1-1.

Do kraja dvoboja pokušala je BiH ponovno povesti i time zasjesti na prvo mjesto ljestvice svoje skupine, ali su Austrijanci sačuvali remi i direktan plasman na SP.

Još je dramatičnija bila borba Škota i Danaca za plasman na SP. U Glasgowu je Škotska dočekala Dansku te je trebala pobjedu za preuzimanje prvog mjesta na ljestvici skupine C. To su Škoti i ostvarili pobjedom 4-2 čime su direktno izborili plasman na SP. Već u trećoj minuti erupcija oduševljenja domaćih navijača kada je zabio McTominay. Škotska je vodstvo čuvala do 56. minuti kada su gosti izjednačili pogotkom Hojlunda s bijele točke.

Samo pet minuta kasnije dogodio se ključni trenutak dvoboja. Gostujući igrač Kristensen je zaradio drugi žuti karton, a igrača više domaćin je naplatio golom u 78. minuti. Škotski junak bio je Shankland, strijelac za 2-1. Kratko je trajalo domaće veselje jer je Dorgu u 82. pogodio za 2-2.

Isključenje Kristensena ipak je bio preveliki hendikep za goste pa je prvo Tierney u 93. bio strijelac za 3-2, dok je McLean u 99. pogodio za 4-2 i veliko slavlje na Hampden Parku je moglo početi.

U skupini E Turska je trebala s čak sedam pogodaka pobijediti Španjolsku na gostujućem terenu u Sevilli. Dakako da se takav ludi scenarij nije dogodio. No, odigrala je Turska 2-2 čime je europski prvak ostao bez prve pobjede u kvalifikacijama, a primio je i prve golove.

Španjolska je povela već u četvrtoj minuti golom Olma, ali je preokret uslijedio krajem prvog i početkom drugog dijela. Turske su pogotke postigli Gul u 42. i Ozcan u 55. minuti. Konačnih 2-2 postavio je Oyarzabal golom u 62. minuti.

Kosovo je u skupini B imalo iznimno malu šansu stići na prvo mjesto i to domaćom pobjedom protiv Švicarske od najmanje šest golova razlike. Dvoboj je završio bez pobjednika 1-1 nakon golova u drugom dijelu. Gosti su poveli preko Vargasa u 47. minuti, dok je u 74. izjednačio Muslija.

U skupini J Belgija je odradila formalnost na domaćem terenu u Liegeu protiv Lihtenštajna te je slavila s čak 7-0 za plasman na Svjetsko prvenstvo. U prvom poluvremenu Belgija je zabila tri gola, prvi je dao Vanaken, a potom je dvostruki strijelac bio Doku. U nastavku dvoboja suparničku su mrežu pogađali Mechele, Saelemaekers te dva puta De Ketelaere.

U toj se skupini u Cardiffu vodila borba za drugo mjesto između Walesa i Sjeverne Makedonije, a domaćinu je trebala pobjeda za osiguravanje pozicije odmah iza Belgije. Uspio je Wales lakoćom do cilja, pobijedio je s visokih 7-1. Imali su Velšani 2-0 već nakon dvadeset minuta igre nakon gola Wilsona s bijele točke i Brooksa. Kratko je gostima nadu vratio Miovski pogotkom za 1-2, ali uslijedio je potom novi domaći udar. Johnson i James su zabijali za 4-1.

U završnici ogleda još je dva gola postigao Wilson za domaćina, a sve je zaključeno pogotkom Broadheada.