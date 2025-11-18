FREEMAIL
NEPRAVDA ZA VATRENE /

Dalić: 'I dalje mi nije jasno kako su neke reprezentacije i po kojem kriteriju ispred nas'

Hrvatska je tako zaključila najuspješnije kvalifikacije u svojoj povijesti. Projurila je kroz skupinu sa sedam pobjeda i jednim remijem uz gol-razliku 26-4. Rezultiralo je to s 91,6 posto osvojenih bodova. Dosadašnji rekord bio je onaj iz ciklusa za Euro iz 2008. godine. Vatreni su tada predvođeni izbornikom Slavenom Bilićem osvojili 80,5 posto bodova. Iduće godine čeka nas najveće svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija, a Hrvatska se uoči ždrijeba 5. prosinca ipak nije uspjela ugurati u prvu jakosnu skupinu. 

18.11.2025.
20:31
Sportski.net
Zlatko DalićHrvatska Reprezentacija
