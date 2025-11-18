SURADNJE SA SRBIMA NEMA /
Istina u arhivima Srbije: Bez političke volje nema rješenja za nestale u Domovinskom ratu
Kako Hrvatska stoji s procesuiranjem ratnih zločina? Zbog nesuradnje Srbije, mnogi zločinci i dalje slobodno šeću.
Jedan od posljednjih primjera je Spasoje Petković poznatiji kao Štuka, za kojeg se osnovano sumnja da je ubio francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera. Hrvatska je protiv njega obustavila istragu jer je u Srbiji proglašen zaštićenim svjedokom i sve papire predala Francuskoj.
Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Ivane Ivande Rožić